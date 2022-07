Santiago Ormeño habló de la responsabilidad de llevar el dorsal 14 de ‘Chicharito’ en Chivas de Guadalajara

Santiago Ormeño se refirió a su elección del número de 'Chicharito' en Chivas.

Santiago Ormeño dejó León de México y pasó a formar parte de Chivas de Guadalajara. El peruano asumirá uno de los retos más grandes de su carrera deportiva y para añadirle más peso a este desafío, eligió el dorsal 14 de ‘Chicharito’ Hernández. El delantero nacional habló sobre la responsabilidad de utilizar el número del jugador que marcó un hito en el club ‘azteca’.

“El 14, exactamente un paquetote me aventé en la espalda, pero sé que van a salir bien las cosas. Chícharo es Chícharo, lo admiro muchísimo y tener la 14 en la espalda en este club no es cualquier cosa, pero trataremos de acercarnos un poco”, comentó ‘Ormegod’ en conversación con TUDN.

Asimismo, previo a estampar su firma por Chivas, su incorporación fue muy polémica. Se conoce que en los ‘rojiblancos’ solo pueden jugar mexicanos y pese a que Ormeño haya nacido en el país ‘charro’, su actualidad en la selección peruana hizo mucho ruido en la hinchada del ‘Rebaño Sagrado’. El atacante se refirió a eso.

“Es el equipo más popular de México y cualquier jugador mexicano, bueno los extranjeros también quisieran estar aquí”, enfatizó el integrante de la ‘bicolor’.

Foto: TUDN

¿CUÁNDO DEBUTARÁ ORMEÑO?

Santiago Ormeño estuvo entrenando desde días antes de su anuncio oficial en el predio de Chivas de Guadalajara. No obstante, se pudo conocer, gracias a un reportero del club, que hizo trabajos diferenciados. Si bien no se encuentra lesionado, realizó ejercicios en el gimnasio.

Un días después de convertirse en ‘rojiblanco’, entrenó a la par de sus compañeros en la cancha. Pese a ello, el ‘incaico’ no salió en lista para enfrentar a su exclub, León. Esta noche, el equipo de Ricardo Cadena chocará con la ‘Fiera’ por una nueva jornada del Torneo Apertura.

Santiago Ormeño viene entrenando con Chivas desde días atrás.

Todo indicaría que Santiago Ormeño podría ser su debut contra Juventus de Italia. Chivas de Guadalajara tendrá un amistoso con la escuadra de Turín. Este está programado para el viernes 22 de julio a las 10:00 p.m. (hora peruana) en el Allegiant Stadium de Nevada, Estados Unidos. El ‘nueve’ se medirá con Paul Pogba y compañía.

SUS PRIMERAS PALABRAS COMO ‘ROJIBLANCO’

“Una responsabilidad muy grande y yo lo veo como una gran oportunidad, me quedé con un mal sabor de boca porque ya había estado aquí y por diferentes circunstancias no pude quedarme. Esto lo veo como una revancha, yo vengo a aportar, a dar lo mejor de mi, como delantero se piden goles y yo me voy a partir el alma para que eso suceda”, fue lo que manifestó para el canal de Youtube de Chivas.

“Llego muy bien, físicamente estoy óptimo, como futbolista mi mejor momento fue en el Puebla, pero lo que yo tengo en mente es venir acá a Chivas y dar un momento mejor que ese. Una versión mejor”, añadió el futbolista peruano.

‘CHICHARITO’ EN CHIVAS

Javier Hernández más conocido como ‘Chicharito’ hizo su debut profesional con Chivas de Guadalajara. Con 18 años, el delantero jugó su primer partido en la máxima categoría. Permaneció en el ‘Rebaño Sagrado’ durante cuatro años y después dio el salto a Europa. Firmó por Manchester United.

El mexicano disputó un total de 77 cotejos, en los cuales anotó 29 goles y asistió en 11 oportunidades. Asimismo, consiguió alzar el trofeo de la Liga MX. No solo ganó una distinción colectiva, sino también individual. Fue goleador del torneo doméstico y Balón de Oro de la liga ‘azteca’. Realmente será un reto para Santiago Ormeño superar lo hecho por el ‘Chícharo’.

SEGUIR LEYENDO