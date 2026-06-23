Vehículo termina empotrado en minimarket ubicado dentro de grifo en Barranco. América TV

Un auto terminó empotrado en el minimarket Point de una estación de servicio ubicada en la intersección de República de Panamá con Bolognesi, en el distrito limeño de Barranco, cerca de las diez de la noche del lunes. Según informó América Televisión, el incidente no dejó heridos, únicamente daños materiales en el local y en el propio vehículo involucrado.

De acuerdo con los trabajadores del establecimiento, la situación se originó porque la calle donde opera el grifo no tiene salida, lo que obliga a los conductores que acuden a cargar gas natural vehicular (GNV) a efectuar una vuelta en U. El conductor habría perdido el control del automóvil al realizar esta maniobra, presuntamente al confundirse de pedal, lo que provocó que el auto impactara directamente contra la zona de snacks del autoservicio.

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Asimismo, el carro quedó retenido en la comisaría de Barranco, a la espera de las investigaciones para esclarecer las circuntancias exactas. Los trabajadores del minimarket y el propio conductor resultaron ilesos.

Barranco: vehículo se empotra en minimarket de grifo, solo daños materiales | América Noticias

En la actualidad, el área afectada del minimarket ya fue limpiada y solo resta la reposición de la mampara de vidrio dañada para reanudar la atención con normalidad. Las autoridades locales mantienen el caso bajo investigación.

Otro accidente en Lima

El reciente incidente en Barranco, donde un vehículo se empotró en el minimarket de una estación de servicio, ocurre solo días después de un caso similar registrado en el Cercado de Lima. El 20 de junio, dos taxis colisionaron violentamente en la intersección de los jirones Zepita y Cañete, dejando como saldo tres mujeres heridas y un restaurante completamente destruido.

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Las cámaras de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) captaron el suceso a las 6:45 de la mañana, cuando un taxi plomo que avanzaba por el jirón Cañete chocó con un taxi blanco que transportaba a tres pasajeras. Tras el impacto, el vehículo plomo perdió el control, se desvió e ingresó por completo al restaurante, atravesando el portón del local que en ese momento todavía no había abierto sus puertas.

Auto se estrella contra tienda de grifo en Barranco, no hubo heridos | América Noticias

Testigos y residentes señalaron que el local se encontraba vacío, lo que evitó una tragedia de mayor magnitud. La propietaria del restaurante se libró del accidente al no haber llegado aún al establecimiento. Las tres pasajeras heridas fueron atendidas por el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) y trasladadas a la Clínica Internacional.

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Canales de ayuda

La Policía Nacional del Perú (PNP) dispone de la línea de emergencia 105 para atender reportes de accidentes de tránsito, situaciones de riesgo y cualquier hecho que requiera intervención policial inmediata. El servicio está disponible las 24 horas.

El Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) responde a emergencias médicas a través de la línea gratuita 106. Este canal facilita el envío rápido de ambulancias y personal especializado para la atención y traslado de heridos a centros de salud, brindando soporte vital avanzado en el sitio del accidente y durante el trayecto.

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) atiende emergencias a través de la línea 116. Este servicio cubre situaciones de rescate, incendios, accidentes vehiculares y asistencia ante daños estructurales.

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