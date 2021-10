Melcochita en serios problemas al ser vinculado con empresario investigado por lavado de activos

Melcochita envuelto en problemas legales.

Melcochita se encuentra en el ojo de la tormenta, luego que fuera citado por las autoridades peruanas por un caso de lavado de activos. Así es, Pablo Villanueva, quien actualmente vive en Estados Unidos, deberá retornar al Perú para responder los nexos que tiene con un empresario, el cual está siendo investigado por esta actividad ilícita.

El programa Magaly Medina soltó este caso en la TV, en donde la policía lleva desde marzo de este año pisándole los talones a Gerson Gonzales, el empresario que se habría asociado con Melcochita para juntos abrir la pollería Chicken pollos Melcochita.

“Son 17 inmuebles en los que se encuentra este hotel y también hay departamentos, cocheras, etc.”, comentó uno de los policías encargados de analizar el caso.

Sin embargo el actor cómico de gran trayectoria desde Estados Unidos, asegura que nunca se asoció con esta persona y que él solo presta su imagen a fin de obtener un 10% de las ganancias de las ventas mensuales. Asimismo, indicó que no le teme a la justicia porque él no tiene nada que ver con estas denuncias.

“Me habló del negocio y me dijo te doy el 10% para poner la pollería Chicken pollos Melcochita , imagen no más, sino que tenía que decir que yo era el dueño para que la gente vaya a consumir”, expresó vía telefónica con Magaly Medina.

“Yo no soy investigador, yo qué voy a investigar, él viene y me dice una cosa, te voy a dar el 10%, está bien, no hay problema. A veces me tocaba mil soles mensuales, como a veces 500, no era para volverse rico y hasta ahora me debe de un mes como 500 soles”, agregó durante la conversación.

Según comentó el abogado de Melcochita, lo están citando para brindar su declaración a fin de esclarecer estos nexos. Asimismo, aseguró que existe un documento que comprueba que Pablo Villanueva no tiene nada que ver con la inversión de la pollería y que él solo presta su imagen de manera independiente.

“Lo están citando en calidad de testigo, eso es lo que quiero dejar en claro, es solo testigo y no como involucrado. Nosotros nos vamos a poner a disposición y vamos a colaborar con la justicia en todo lo que se pueda”, manifestó el abogado Ysrael Castillo.

HIJA DE MELCOCHITA INTENTÓ QUITARSE LA VIDA

Pablo Villanueva, más conocido como Melcochita, pasó por un duro momento de crisis, luego de que su hija Yessenia Villanueva intentara quitarse la vida en Cañete, donde trabaja como mototaxista.

Aunque Melcochita lamentó el hecho , el cómico aseguró no tener nada que ver con la situación, ya que no ha sido “malo con ella ni con nadie”. Además, porque se encuentra en Estados Unidos haciendo presentaciones artísticas.

“Hace poco le compré una mototaxi para que trabaje, recién hablamos y le dije qué necesitaba. Le mandé dinero a su hijo, que más quiere”, expresó para El Popular.

Según el también músico peruano, al comunicarse con Yessenia Villanueva a través de una llamada telefónica, le manifestó que el intento de suicidio se debe a una fuerte depresión que padece.

“Qué problema tendrá. Yo la apoyo a pesar que ya tiene 48 años. Sé que tiene su pareja, espero busque ayuda profesional, lo que ha hecho no es cosa de juego, que también piense en mí, su hijo y su nieto”, indicó.

Como se recuerda Melcochita decidió irse del país y probar suerte en Estados Unidos , país donde se está dedicando a brindar shows artísticos en los diversos restaurantes de la zona. Según, manifestó tomó esta decisión por la dura crisis de falta de empleo en el Perú.

