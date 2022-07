Ministro de Defensa, José Gavidia, afirma que Mariano González “nunca le prestó atención” a la seguridad ciudadana

José Gavidia y Mariano González | Foto: Agencia Andina

La salida del ex ministro del Interior, Mariano González, y sus posteriores declaraciones a los medios señalando que el presidente Pedro Castillo estaría comprometido con actos de corrupción siguen generando reacciones. Esta mañana, el ministro de Defensa, José Gavidia rechazó lo dicho por González y aseguró que este “nunca le prestó atención” a los problemas de inseguridad ciudadana pese a estar al mando de la cartera que controla la Policía.

“Personalmente lo he llamado infinidad de veces por teléfono para ver qué hacemos en el tema de seguridad ciudadana y muy pocas veces me contestó. Ante esa situación ya me comunicaba directamente con el comandante general de la Policía. Creo que el principal problema que tenemos es el de seguridad ciudadana que nunca le prestó ninguna atención”, dijo antes de iniciar una reunión del Consejo de Ministros en Palacio de Gobierno.

Ministro de Defesa, José Gavidia, señala que Mariano González “nunca le prestó atención” a la seguridad ciudadana | Video: RPP

Gavidia además rechazó las declaraciones del exministro del Interior de convocar a la ciudadanía a las calles para rechazar los actos de corrupción dentro del Gobierno.

“A mi criterio esa es una actitud antidemocrática en la que convoca a las calles. ¿Eso es propio de una actitud democrática en la que, si no hace su labor el Congreso o la Fiscalía, entonces las calles tendrán que responder? Eso dista mucho de una actitud democrática. Se debe respetar la voluntad popular y el sistema democrático”, mencionó.

¿QUÉ DIJO MARIANO GONZÁLEZ?

El martes por la noche, poco después de enterarse que había dejado de ser ministro del Interior, Mariano González indicó que el presidente Pedro Castillo tiene que dejar cuanto antes el cargo al “tener un compromiso con la corrupción”.

“A cada decisión que tomaba, había una ley del hielo de todo el entorno del gobierno. El presidente, sus asesores (…) hoy no tengo ninguna duda que el señor (Castillo) está comprometido con la corrupción”, manifestó al programa 2022 de Panamericana Televisión.

“Pedro Castillo no merece estar ni un día más en el gobierno. (...) El Congreso debe tomar su decisión, espero que lo haga. Si no lo hace, la calle lo hará (…) irá por todos”, continuó.

Del mismo modo, pidió garantías para los miembros del equipo especial de la Policía Nacional del Perú, grupo creado con la misión de capturar a los prófugos Bruno Pacheco, exsecretario de Palacio de Gobierno; Juan Silva, exministro de Transporte y Comunicaciones; y Fray Vásquez, sobrino del mandatario. Según sostuvo González, el mandatario está “obstruyendo la labor de la justicia”.

