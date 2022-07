Alejandra Baigorria admite que fue una enamorada tóxica, pero asegura que ya es una mujer madura

Alejandra Baigorria admite que fue una enamorada tóxica.

Alejandra Baigorria llegó como invitada al programa En Boca de Todos, dónde habló de su actual relación con el combatiente Said Palao. Sin embargo, la empresaria se tomó un tiempo para reflexionar sobre sus anteriores romances, los mismo que en algunas ocasiones fueron criticados.

Como se recuerda, la popular Rubia de Gamarra ha sido tildada de tóxica en más de una ocasión por sus noviazgos que se veían en televisión. Pero, ahora se muestra con una actitud distinta y mucho más tranquila. Por ello, habló un poco de su pasado amoroso.

“Lo acepto, porque no me importa decir las cosas, yo he tenido recontra tóxicas, yo he sido tóxica. En el camino he aprendido que es lo que te da la paz y tranquilidad que no tiene precio. Ya llega un momento en que dices ¿para qué pelear? puedes estar bonito, armar algo tan lindo”, señaló la chica reality.

Alejandra Baigorria admite que fue una novia tóxica. (Video: América TV)

Por otro lado, aseguró que su forma de ser de ahora es producto de su madurez. Por eso, señala que el susu errores fueron los que la han ayudado a tener su actual personalidad. “Pero eso te da solamente la madurez, el haberte equivocado, el haber tenido relaciones toxicas te enseña que ahora uno tiene que actuar y amar con madurez”, sentenció.

Seguido, Tula Rodríguez comentó que es cierto que las experiencias de la vida son las que marcan un antes y un después en las personas por lo que le consultó si ella sentía que quien es ahora es productor de sus vivencias.

“Muchas personas me atacan y me chancan por cosas que yo pase en mi vida. De ninguna yo no me arrepiento, porque cada una de esas experiencias me dio una lección de vida que aplico hoy. Incluso, ahora puedo decir que soy una mujer hecha y derecha”, dijo bastante firme la empresaria textil.

¿CUÁNDO INICIÓ EL AMOR DE SAID PALAO Y ALEJANDRA BAIGORRIA?

Alejandra Baigorria y Said Palao se han convertido en una de las parejas más sólidas de la farándula, pese a tener relativamente poco tiempo juntos. Ambos iniciaron rumores de romance en el 2020, cuando era compañeros del reality Esto es Guerra.

Alejandra Baigorria quiere un niño con Said Palao. (Foto: Captura / Instagram)

Sin embargo, fue en enero del 2021 que decidieron formalizar su relación. Incluso, celebraron juntos su primer aniversario de enamorados el 18 de enero de este año. La pareja ha demostrado estar firme con su relación y buscarían la formalización muy pronto. “No sé si este año o el otro nos casaremos. Nuestro amor es verdadero, ha ido creciendo con el paso de los meses, se ha convertido en una relación muy fuerte”, comentó en algún momento Palao.

Cabe precisar que la pareja se lleva algunos años de diferencia. La empresaria tiene 33 años de edad, mientras que su actual pareja tan solo 29, pero esto no ha sido impedimento para lograr todo lo que tienen hasta hoy y demostrar que su amor es verdadero.

