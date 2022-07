Primera dama confirma que Yenifer Paredes se reunió con empresario Hugo Espino en Palacio de Gobierno

Lilia Paredes y Yenifer Paredes han sido citadas por la fiscalía anticorrupción

La situación legal de Yenifer Paredes se complica más. La primera dama Lilia Paredes reveló que el empresario Hugo Espino, quien ganó un contrato para realizar una obra de saneamiento en la región de Cajamarca, no se reunió con ella en Palacio de Gobierno sino con su hermana.

Según el diario Perú 21, la esposa del presidente Pedro Castillo indicó al fiscal Jony Peña, en su declaración del pasado 8 de julio, que autorizó el ingreso de Espino para que tuviera una cita de trabajo con Yenifer Paredes.

“En todas las ocasiones que él vino visitó a mis hijos y estuvo presente mi hija Yenifer Paredes; ellos compartían juntos y en algunas oportunidades le enseñaba a mi hijo mayor, quien está preparándose (para la universidad)”, señaló Paredes a la fiscalía.

La primera dama insistió en que “yo solo autoricé las visitas y él (Hugo Espino) ha venido cinco veces a Palacio”. Según el libro de visitas de Palacio, Espino acudió en cinco oportunidades, pero solo en dos de ellas –en las citas del 31 de agosto y del 3 de setiembre– se precisa que la anfitriona es la menor de los Paredes.

“No (me) he reunido con el señor Espino Lucana” y “yo solo autoricé que ingrese, pero no sé los motivos”, mencionó Lilia Paredes. Indicó que su hermana vivió en Palacio de Gobierno “hasta agosto o setiembre” del año pasado. Apuntó que reside en Cajamarca y que vendrá a Lima por la investigación que se le ha abierto.

Paredes indicó que la última vez que se comunicó con su hermana fue “el último lunes”, en alusión al lunes 4 de julio.

VISITAS SIN REGISTRAR

Lilia Paredes también reveló que también recibe a personas que no son registradas oficialmente en Palacio de Gobierno. “No, hay una puerta adicional que es netamente para ingreso de mi familia, y por allí me visita mi familia o algunos conocidos, no existiendo registro de dichas visitas”, apuntó.

DECLARACIÓN

Hoy, Yenifer Paredes irá a declarar ante la Fiscalía. Benji Espinoza, abogado del presidente Castillo, ha revelado que la hermana de la primera dama sí acudirá a la citación planteada por el Ministerio Público. “Es la información que he podido obtener, de que va a declarar mañana. No soy el abogado, pero me han alcanzado esa información. Mañana va a participar”, dijo Espinoza en conversación con La República.

Asimismo, Paredes ha solicitado a la Comisión de Fiscalización del Congreso la reprogramación de su cita. En un documento enviado al grupo de trabajo, la cuñada de Pedro Castillo señala al grupo de trabajo liderado por el congresista Héctor Ventura que la citación no le ha llegado a su domicilio real que es el caserío de Chugur, en el distrito cajamarquino de Anguía.

Ayer corrió el rumor de que Yenifer Paredes había tomado un avión para viajar a Colombia. Sin embargo, la Superintendencia Nacional de Migraciones ha señalado que ese no ha sido el caso de la investigada.

El récord migratorio de Yenifer Paredes no registra movimiento alguno, según el portal de la institución. Por su parte, su abogado José Quesany ha señalado que “ella se encuentra aquí en el país, es lo que yo puedo manifestar con el cuidado del caso. Hoy en día el contexto en el que se desarrolla todo es muy delicado y por eso, para la tranquilidad de todos, puedo decir que mi clienta se encuentra en el país”.