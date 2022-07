Migraciones asegura que cuñada de Pedro Castillo no ha salido del territorio peruano

Migraciones asegura que Yenifer Paredes no ha salido del territorio peruano. Foto: Andina

Desde que la cuñada del presidente Pedro Castillo, Yenifer Paredes, no se presentó a las audiencias programadas por el Ministerio Público y el Congreso, se ha procurado conocer su paradero. Sin embargo, este no ha podido ser determinado hasta el momento. Es así que ante las dudas sobre una posible fuga del país, la Superintendencia Nacional de Migraciones ha señalado que ese no ha sido el caso de la investigada.

El récord migratorio de Yenifer Paredes no registra movimiento alguno, según el portal de la institución. Por su parte, José Quesany, abogado de Paredes, ha señalado que “ella se encuentra aquí en el país, es lo que yo puedo manifestar con el cuidado del caso. Hoy en día el contexto en el que se desarrolla todo es muy delicado y por eso, para la tranquilidad de todos, puedo decir que mi clienta se encuentra en el país”.

Migraciones asegura que Yenifer Paredes no ha salido del territorio peruano. Foto: Andina

La cuñada e hija no biológica de Pedro Castillo no se presentó el último 11 de julio ante la Fiscalía Anticorrupción de Funcionarios de Lima, oficina que investiga un presunto tráfico de influencias a partir de un video donde se le ve coordinando el proceso de obras en Cajamarca. Esto habría sucedido sin que Paredes sea funcionaria pública y lo hizo portando un chaleco de una empresa que ha contratado con el Estado.

Tampoco ha asistido a la citación de la Comisión de Fiscalización del Congreso, agendada para el último 13 de julio. Ante este grupo de trabajo se tenía pensado que respondería por el video en cuestión. Por su parte, Paredes indicó que no fue notificada correctamente pues su domicilio estaría en Cajamarca y no en Palacio de Gobierno, lugar a donde se envió el mensaje que le anunciaba el motivo de su citación.

IRÁ A DECLARAR

Mañana martes 19 de julio, Yenifer Paredes ha sido nuevamente citada a declarar. Sobre aquel llamado, Benji Espinoza, abogado del presidente Castillo, ha revelado que Paredes sí acudirá a la citación planteada por el Ministerio Público. “Es la información que he podido obtener, de que va a declarar mañana. No soy el abogado, pero me han alcanzado esa información. Mañana va a participar”, dijo Espinoza en conversación con La República.

Asimismo, Paredes ha solicitado a la Comisión de Fiscalización del Congreso la reprogramación de su cita. En un documento enviado al grupo de trabajo, la cuñada de Pedro Castillo señala al grupo de trabajo liderado por el congresista Héctor Ventura que la citación no le ha llegado a su domicilio real que es el caserío de Chugur, en el distrito cajamarquino de Anguia, a pesar de que es la hermana de la primera dama Lilia Paredes y tendría que vivir en Palacio de Gobierno.

Por su parte, la exprocuradora anticorrupción, Katherine Ampuero, solicitó al Ministerio Público que considere la actitud de Yenifer Paredes como una evidente obstaculización a la justicia y plantee el impedimento de salida del país para que no se fugue como el exsecretario presidencial Bruno Pacheco y el exministro de Transportes Juan Silva.

“Es bastante notorio esta conducta obstaculizadora, obstruccionista y dilatoria de Yenifer que, más bien, debe ser utilizado por el Ministerio Público para pedir, como vuelvo a repetir, un impedimento de salida del país y ordenar su ubicación de manera inmediata. Toda esa conducta nos hace presagiar de que ella también va engrosar la lista de fugados”, dijo la especialista.

VIDEO RELACIONADO

Roberto Sánchez negó reuniones con Lilia Paredes, Hugo Espino y Fray Vásquez | VIDEO: Radio Exitosa

SEGUIR LEYENDO