Pedro Castillo se contradijo durante su interrogatorio ante el Ministerio Público

El 17 de junio, el presidente Pedro Castillo visitó la sede del Ministerio Público a pedido del fiscal de la Nación a partir de la investigación iniciada en su contra por los supuestos actos de corrupción en los que habría participado. A lo largo de 124 preguntas el mandatario mencionó los vínculos que mantendría con Karelim López, Zamir Villaverde, el abogado Alex Starost y su sobrino Fray Vásquez Castillo.

Como se recuerda desde que el nombre de Karelim López fue vinculado con el presidente Pedro Castillo, este optó por negar alguna relación con la empresaria. Durante una entrevista con la cadena CNN en español aseguro que no la conocía a pesar de que esta había acudido a Palacio en repetidas ocasiones, incluso durante una celebración de cumpleaños de la hija del mandatario.

En su declaración ante el Ministerio Público, Pedro Castillo aseguró conocer a la hoy colaboradora eficaz. “Sí, la conozco cuando visitó el despacho. No recuerdo la fecha”, dijo ante las autoridades para luego recalcar que la empresaria lo visitó hasta en dos oportunidades. Sin embargo, dijo no tener algún vínculo con ella. Por su parte, López ha señalado al presidente como líder de una presunta organización criminal.

Por su parte, Benji Espinoza, abogado del jefe de Estado, dijo que el presidente quiso decir que López no era alguien cercano a él. “Cuando dice que no la conocía hay que entenderlo desde el contexto que no era su amiga. Nunca ha sido allegada. Ha recibido dos visitas en Palacio. Lo que quería decir el presidente es que no se trata de una persona allegada”, dijo a Latina.

Asimismo, sobre el aspirante a colaborador eficaz y recién liberado Zamir Villaverde, negó haberse reunido con él. Además dijo no conocer si este habría sostenido alguna reunión con su sobrino Fray Vásquez Castillo.

VÍNCULO DE AÑOS

Entre las figuras que aparecieron durante el interrogatorio contra el presidente Pedro Castillo figuró el nombre del exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva. El jefe de Estado aseguró que la amistad entre ambos data desde la época escolar. “Lo conozco desde el colegio, antes de 1990″, señaló para luego recalcar que retomaron el contacto durante la campaña presidencial de la segunda vuelta.

Juan Silva se encuentra involucrado en el caso Puente Tarata III-Provías Descentralizado. Foto: Andina

Las autoridades también consultaron sobre la actitud adoptada por el presidente una vez que el ministro Silva fue señalado como parte del grupo que cometió irregularidades en el proceso de concesión de Puente Tarata III. Este indicó que mandó a llamar a Silva para consultarle por los cuestionamientos. “Me contesta voy a ver. Es un proceso que se tiene que investigar”, habría sido lo señalado por el entonces ministro.

Meses después cuando ya estaba implicado en la investigación a cargo de las autoridades, Juan Silva se convirtió en prófugo de la justicia. Hasta el momento, la Policía Nacional del Perú ha sido incapaz de dar con su paradero. Se sabe que las autoridades, guiados por el apoyo de informantes, logró dar con la ubicación del exministro, pero no se concretó su captura tras cometerse errores en los operativos.

Días atrás, el empresario Zamir Villaverde declaró que el presidente Pedro Castillo habría recibido S/ 50,000 de parte de Juan Silva, quien habría recibido S/. 100,000. “Ya está más contento, más tranquilo’, refiriéndose al presidente de la República, eso es lo que le dijo Juan Silva”, indica el informe fiscal. Por su parte, Villaverde acusó al gobierno de Castillo de estar vigilándolo en los alrededores de su hogar.

