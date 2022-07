Janet Barboza celebró su cumpleaños con su expareja Nilver Huarac y Lizet Soto en una cena junto a sus hijas

Janet Barboza festejó con su expareja su cumpleaños número 48. (Foto: Instagram)

Janet Barboza cumplió 48 años este 18 de julio, pero en sus redes sociales dejó ver que estaba celebrando por adelantado. La popular ‘Retoquitos’ no dudó en compartir fotos y vídeos de la cena que tuvo para festejar su onomástico.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la conductora de América Hoy se mostró muy feliz de estar acompañada de su hija Antonella Huarac. Sin embargo, lo que más llamó la atención fueron los invitados que también estaban en la mesa.

Y es que, Janet Barboza decidió que su expareja Nilver Huarac estuviera presente al lado de su primogénita Alondra Huarac, quien es fruto de su relación con su ex Lizet Soto. Los cinco se reunieron para comer comida japonesa y explicaron el por qué estaban juntos.

“Estamos aquí en familia cenando ya que de pronto se viene mi cumpleaños. Quiero agradecer a mi papá que me está invitando a la cena, también a Janet, a mi hermana Antonella y a mi mamá”, dijo la ganadora del Miss Perú La Pre.

PUEDES LEER: Janet Barboza se quiebra al recordar que no pasó mucho tiempo con su hija cuando era niña: “Me arrepiento”

Por su parte, la figura de América TV señaló que estaban reunidos celebrando su cumpleaños y el de Alondra Huarac, pues casi cumplen años el mismo día. “Cumplo años el 18 de julio y Alondrita el 19. Les cuento que Alondra iba a cumplir años el mismo día que yo; sin embargo, su madre (Lizet Soto), egoísta hizo que su cesárea la retrasaran para el 19, la madre es la culpable”.

Finalmente, Lizet Soto no se quedó callada y aseguró que fue Nilver Huarac quien no quiso que su hija nazca en la misma fecha del cumpleaños de Janet Barboza.

“No fue así, a nosotros nos programaron la cesárea el 18, ella iba a a nacer a las 10 de la noche, pero el papá me llevó tarde a la clínica, llegamos tarde. Él dijo no no quiero que nazca el mismo día que Janet porque ella jod** demasiado”, concluyó causando las risas de los presentes.

Janet Barboza celebró su cumpleaños con Nilver Huarac y Lizet Soto. (VIDEO: Instagram)

JANET BARBOZA SE QUIEBRA AL HABLAR DE SU HIJA

El programa América Hoy celebró el cumpleaños número 48 de Janet Barboza preparando varias sorpresas para la conductora y entre ellas, algunas fotos junto a su hija, Antonella Huarac cuando era tan solo una niña.

La popular ‘Retoquitos’ no pudo con la emoción y comenzó recordando que se convirtió en madre a temprana edad. Incluso, contó que le costó traer a su primogénita al mundo, fruto de su relación con el productor musical Nilver Huarac.

Asimismo, confesó que está arrepentida de no haberle dedicado suficiente tiempo a su hija cuando era más pequeña, pues se enfocó en trabajar y perdió varias etapas de la niñez de su primogénita. “Me arrepiento de haber trabajado tanto en alguna época y no haberle dado más tiempo a mi hija. Hoy en día trato de recuperar el tiempo perdido, pero eso no se recupera, sin embargo, intento ser la mejor mamá del mundo”, dijo con la voz entrecortada.

Janet Barboza se emociona con sorpresa de su hija en el día de su cumpleaños. (VIDEO: América TV)

SEGUIR LEYENDO