Influencers lanzan feroces críticas al restaurante de Luisito Comunica en Lima

Para nadie es un secreto que la comida en el Perú es una cosa seria. Y pese a la gran variedad de platillos y restaurantes que existen, hay opciones para todos los gustos. Por ejemplo, el influencer Luisito Comunica, vio en Lima una oportunidad de negocio.

El youtuber mexicano abrió hace poco Fasfú, un local de comida rápida en el distrito de Miraflores , en la que la especialidad es la comida rápida, especialmente las hamburguesas. Muchos de sus clientes son los seguidores de una de las máximas personalidades de las redes sociales.

Aprovechando su fama, este local pasó el escrutinio de dos estrellas del mundo del Internet: Mario Colomina y Kevin GG.

Estos dos españoles se dedican a crear contenido para sus cuentas de TikTok y YouTube hablando de la comida peruana. En sus redes, los dos europeos se consideran enamorados de nuestra gastronomía y han hecho de todo con tal de probar la mayor cantidad de platillos nacionales que han podido encontrar en Lima. Desde el famoso puesto de la ‘Tía Veneno’ hasta organizar una pollada, con su cerveza y pichanga incluida. O sea, a estas alturas ya son -prácticamente- dos compatriotas más.

¿LES GUSTÓ O NO?

En un video subido a la cuenta de YouTube de Kevin GG, se le puede ver junto a Mario Colomina pedir por delivery un par de hamburguesas en el local de Luisito Comunica y dar su opinión al respecto.

Lo primero que atinan a decir luego de abrir la caja que contenía las papas es: “¿Qué es esto?”, evidentemente consternados por la cantidad de la porción que les había tocado. “Esto me lo meto yo en una muela”, agregó Kevin GG. Para continuar diciendo que “esto es un poco ridículo”.

“Con todo cariño, Luis, mi pata. Que solo te vienen cinco papas, tío. Estamos en Perú, que es uno de los mayores exportadores de papa del mundo. ¿Cómo nos das tres papitas, tío?”, señala decepcionado. Pero no es todo, también guardaron algo para la sazón de las papas fritas que les tocó.

“(El sabor de la papa) es más americano. Y es bien finita. No están tan calientes, más bien frías y no hemos tardado mucho en abrirlas. Además, la salsa naranja le da un toque distinto pero no sabe a nada. Me quedó con la hamburguesa más que con la papa”, confesó el dúo de influencers gastronómicos.

Ya para la última parte del clip, Kevin GG y Mario Colomina muestran su sorpresa pues Luisito Comunica no consideró, al estar en Perú, incluir algunos insumos nacionales para darle más sabor a sus comidas como el ají.

“Me ha fallado un poco que no tenga ají, que no tenga rocoto, estando en este país. Sabemos que Fasfú está en otros países pero al menos que estás en Perú pon un poco de salsa criolla o insumos peruanos”, sentencia.

El video, en su versión corta, publicado en su cuenta de TikTok ya lleva más de 340 mil reproducciones. De igual manera, los me gusta superan los 12 mil.

“Mejor es la salchipapas de la calle”, “Lo peor es el precio y no que no la podamos pagar si no que para lo que venden el precio no va”, “Ahora tiene sentido que la mayoría ni conozca la existencia de su lugar”, “Prefiero una de la carretillas de la esquina son mejor k esas cajitas”, “Si vas abrir un restaurante Peruano que la preparen tal cual pues”, son solo algunos de los comentarios que se dejan leer en el post.

