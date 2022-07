Luisito Comunica se defiende de las críticas por denunciar a familias que criaban animales exóticos en la selva peruana

Luisito Comunica denuncia a familia peruana. (Foto: Composición/ Youtube Luisito Comunica)

El exitoso youtuber mexicano Luisito Comunica se ha dedicado a entretener no solo con sus ocurrencias, sino también visitando los lugares más recónditos y particulares de todas partes del mundo. Una de sus recientes publicaciones es un video sobre la visita a nuestro país, con el titulo: “Las curiosas mascotas de la gente de la selva amazónica”.

En este material se ve como varias familias peruanas, que viven en Iquitos, lo reciben y le muestras a sus animales, dándole detalles sobre sus costumbres. El artista sonrío y bromeó con los lugares que le abrieron las puertas, sin embargo, no pudo evitar sorprenderse por presentar un presunto tráfico de animales salvajes.

En esta visita, Luis Arturo Villar Sudek, más conocido como Luisito Comunica, visitó la ‘Venecia amazónica’ y el mercado de Iquitos, destacando la calidad de la gente. No obstante, tras pisar la comunidad de Puerto Miguel dejó ver una especie de decepción en él, por cómo eran tratados los animales exóticos.

Una madre de familia llamada Violeta le abrió las puertas a Luisito Comunica y le mostró los animales que tenía en casa.

“Nuestra amiga Violeta nos está permitiendo ingresar a su hogar para ver cómo es una casa. Estos loritos de dónde los trajo”, se le escucha decir al influencer. “De la montaña”, respondió Violeta.

“Usted tiene a los periquitos de la mascota también”, volvió a preguntar el youtuber. “Sí”, respondió la señora.

Tras preguntar si tenía otro animal, la dueña de la casa no dudó en mostrarle su Oso perezoso, al cual cargó y dejó que grabaran. “¿Cómo se llama? Renato”, indicó sin ningún problema.

Bastante sorprendió, el influencer siguió indagando. “También hay un mono capuchino. ¿Cómo se llama?”, preguntó. “Pepe”, contestó Violeta.

En otro momento cuestiona a otro habitante. “¿Y ese felino tiene nombre? ¿Qué edad tendrá, no te da miedo a que te muerda?”, preguntó. El joven respondió con total tranquilidad: “Lo agarramos de chiquito”, mostrando al animal.

SU OBJETIVO ERA DENUNCIAR

El empresario concluyó en que había quedado perplejo y no se quedó de brazos cruzados. El objetivo era denunciar este presunto tráfico de animales en la selva peruana.

“Estamos en una ciudad de la Amazonía, en un centro de rescate de muchas especies, que encuentran en situación de tráfico. Ya registramos los casos del jaguar, mono, etc. Ojalá se puedan hacer algo por estos animales”, señaló.

FUERTES CRÍTICAS CONTRA LUISITO COMUNICA

Esta denuncia logró la rápida reacción de sus seguidores. Muchos fueron los usuarios que criticaron al mexicano, quienes desaprobaron que se haya ganado la confianza de la familia para luego denunciarlos. Otros señalaron que estuvo bien que levantara la voz de protesta.

“Luisillo, el chismosillo, es bastante inteligente. Primero se ganó a esas personas para que le abrieran la puerta. Grabó su video y lo subió para ganar muchos views. Después denunció el caso para quedar como héroe y se aseguró de mantener limpia su imagen al decir que no denunció a las personas, aún cuando es obvio que mínimo habrá multa para ellos”, escribió un detractor.

“Queda como referencia a nunca abrirle las puertas a extraños”, “Creo que si Luisito debió denunciar algo, no debe ser a los dueños ( como la señora que salvó a un perezoso bebé), sino a los traficantes que venden estos animales, ellos son el verdadero problema”, “Pregunto si en México no ahí estás costumbres y tradiciones exóticas de los pueblos.. Luisito has un recorrido por tu país para conocerlo”, “De Luisito aprendí que no hay que abrirle las puertas de su casa a cualquier persona”, “Algo que se aprende en este video es que no confíes en nadie por mas buena gente que se vea, gracias Luisito por advertirnos”, “Luisito cuando vayas a Dubai, también has un video visitando a los millonarios y si encuentras mascotas exóticas, ve a reportarlos, pues seria justo de tu parte que seas parejo por todo el mundo donde andes”, son algunos mensajes que se pueden leer en los comentarios del canal de YouTube del influencer.

“Debiste reportar, mostrar las condiciones de lo animales pero no exponer a las personas que te confiaron y te abrieron las puertas de su hogar, solo me imagino sus reacciones y cómo la están pasando en su comunidad después de ver el video, seguro lo esperaron con emoción creyendo que sería algo bueno, porque en ese momento los sonreíste y te mostraste amigo, pero notaron que las intenciones fueron otras. Bien por reportar, mal por la forma. Y conociendo a las autoridades peruanas harán de esto un circo para quedar bien mediática mente, los acusaran de tráfico de animales y si serán denunciados”, señaló otro usuario, que se sumó a la ola de críticas por exponer el rostro de las familias si pretendía hacer una denuncia, sobre todo porque conversó con menores de edad.

A FAVOR

Sin embargo, también se expresaron usuarios que estaban a favor de Luisito, señalando que ya es hora de hacer algo. Una seguidora natal de Iquitos señaló que ”el tráfico de animales es triste, Luisito hizo bien.

“Siempre se debe vivir con respeto pero ahora pues veo que ha cambiado y se dedican a tener animales para su beneficio”, acotó otra usuaria. “Bien hecho, Luis. Debemos de dejar de romantizar el trafico ilegal de animales. Ojala todos tuviéramos las agallas de accionar y no solo criticar a los que actúan. Cada uno de nosotros tenemos el poder de realizar algún cambio positivo”, añadió otro.

“Me alegra mucho que Luisito haya reportado los casos de los animales, porque esto va más allá del simple hecho de que las personas decidan criar animales silvestres como mascotas. Existe el comercio ilegal, es aquel que debe ser detenido”, se puede leer en otro comentarios.

Luisito Comunica presa de críticas. (Foto: Instagram)

LUISITO COMUNICA SE DEFIENDE

Fueron tantos los mensaje que escribieron en contra y a favor de Luis Arturo Villar Sudek, más conocido como Luisito Comunica, que el influencer no dudó en pronunciarse a través de su cuenta de Instagram.

“Se comenta que yo fui a la policía; yo nunca fui a la policía, yo fui a organizaciones de cuidado de animales que, cuando mucho, si es que se hace algo, irán por los animales y le dirán a la gente: no vendas cabezas de jaguares a turistas porque eso está mal. Es lo más grave que puede pasar”, inició.

El joven señaló que hay mucha “desinformación, información falsa y malinterpretada” y que, por ello, decidió pronunciarse. “Ya dicho todo esto aclaro que sí, que de cierta manera no estuvo del todo bien que yo tratara de intervenir en la manera de vivir de las comunidades que, para ellos, como ustedes dice, es completamente normal, cortar cabezas de jaguares para venderlas”.

En otro momento, admitió haber sido “doble clara e hipócrita”. “Yo como carne, yo he comido carne de muchos animales. Simplemente me logró impactar muchísimo ver a tantos animales viviendo en esas condiciones”, acotó.

Finalmente, pidió a la gente que reflexione sobre el tráfico y explotación ilegal de animales. “Lo que yo hice para ojos de muchos estuvo mal, para ojos de muchos estuvo bien. La realidad es que es un tema bien complejo (...) Vaya situación en la que yo solito me he involucrado”, dijo.

