Extienden los Cyber Days por cinco días más y usuarios estallan de alegría

No cabe duda que los Cyber Days es la campaña más importante de ofertas por Internet en el país. Y las Fiestas Patrias es el momento perfecto para sacarle el máximo de los provechos para a la gratificación que nos toca por estas fechas al retiro de AFP. Y de manera excepcional los Cyber Days se extenderán desde mañana 18 al 22 de Julio 2022.

De manera especial, se dio a conocer que más de 150 marcas presentarán lo mejor de sus ofertas. Todo con el respaldo de la Cámara de Comercio de Lima, principal promotor del desarrollo empresarial en el Perú.

Con la finalidad de observar y analizar el comportamiento de los cibernautas nacionales cuando realizan sus compras online, el área de comercio electrónico de la CCL realizó una encuesta a nivel nacional en el marco del próximo retiro de la AFP y la gratificación de las Fiestas Patrias.

En dicho estudio se resalta que más del 60% de peruanos compra online mensualmente, mientras que el 20.65% lo hace cada quince días y 15.48% semanalmente.

En cuanto al ticket de compra mensual, el 31.28% invierte más mil soles en sus compras online, 27.18% entre 250 y 500 soles, 15.90% entre 500 y 750 soles, 14.87% entre 750 y 1,000 soles, y el 10.8% de peruanos invirtió menos de 250 soles.

Entre las razones del por qué se prefiere realizar las compras de manera online, resaltaron cuatro motivos principales: por los precios y promociones especiales (26.39%), la posibilidad de comparar precios y variedades (20.29%), porque encuentran de todo hasta productos que no están disponible en tiendas (19.39%) y finalmente la comodidad de comprar desde casa (17.41%).

Por otro lado, en relación a a las categorías preferidas por los peruanos, predominan tecnología (26.86%), hogar (18.54%), moda y accesorios (13.28%), comida a domicilio (9.64%), viajes (9.20%), salud y belleza (7.45%), entretenimiento (4.96%), deportes y fitness (4.09%), capacitación y educación (3.94%), infantil (2.04%), entre otros.

LAS NOVEDADES DEL CYBER DAYS

Con relación a los que podemos ver desde mañana, el gerente de comercio electrónico de la Cámara de Comercio de Lima, Jaime Montenegro nos da una idea más general de los que los usuarios podrán ver en los próximos días.

“Además de las 150 marcas participantes, contaremos con el Cyber Live Shopping en donde los usuarios podrán comprar en tiempo real lo que deseen mientras un influencer o celebrity prueba el producto a fin de garantizar su calidad. Además, reforzamos la compra segura y precios reales mediante auditorías constantes a las marcas participantes. Con estas acciones y más, esperamos facturar más de 150 millones de soles”, precisó.

Por último, recalcó que todas las marcas participantes cuentan con el respaldo de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), el principal gremio empresarial del país.

También que todas las plataformas digitales como la página web cyberdays.pe estarán disponibles y los usuarios también podrán resolver sus dudas en tiempo real gracias a la ayuda de Cyber Bot (el Chatbot oficial del Cyber Days) con el que se podrá conectar a través de Facebook, Instagram, Web y WhatsApp.

Asimismo todo un equipo estará desplegado para la atención a las personas conectadas y respectivo monitoreo de ofertas e incidencias.

Así que ya no hay pretextos para no aprovechar estos días y adquirir todo lo que siempre has querido a los mejores precios. Solo habrá chance hasta el próximo viernes 22 de julio.

