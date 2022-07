Adrián Zela y todos los escándalos que ha sido protagonista, desde peleas callejeras y detenido por manejar ebrio

Adrián Zela y todas veces que estuvo involucrado en escándalos. Foto: composición.

Adrián Zela Terry está envuelto una vez más en escándalos está vez por manejar en estado de ebriedad su automóvil por las calles de Miraflores. Pero está no sería la primera vez que es detenido por la Policía Nacional del Perú, ya que ha sido protagonistas de innumerables escándalos, ya sea por peleas en la calle, por violar las normas del estado de emergencia en plena pandemia, por agredir a su pareja, entre otras. Aquí algunos de esos escándalos que fue envuelto:

GOLPEA A SU PAREJA EN PUNTA HERMOSA

En febrero del 2020, el entonces jugador de Sport Boys, fue captado en un confuso incidente, cámaras de vigilancia de un condominio en Punta Hermosa pudo captar cuando el deportista se acercó a una camioneta gris para reclamarle al piloto e intentar sacarlo del automóvil.

En las imágenes se puede ver a Adrián Zela comenzar a golpear al conductor del automóvil, cuando sus amigos al percatarse de este hecho lo intentan frenar, incluso los guardias de seguridad del edificio salieron para intentar calmar los ánimos.

Es en ese momento Vanessa Cayo, pareja del deportista, aparece para intentar intervenir en la gresca, pero Adrián la golpea y la empuja haciéndola caer en el suelo, sus amigos que estaban presentes la ayudan y la levantan.

Tras este incidente que no pasó a mayores, debido a que no se presentó ninguna denuncia, Zela Terry declaró después a los medios de comunicación que pidió disculpas a su pareja y a la persona agredida.

Captán a Adrián Zela agrediendo a mujer en Punta Hermosa. Video: Canal de Youtube de Latina Noticias.

DETENIDO POR HACER FIESTA EN PANDEMIA

El exjugador del cuadro chalaco hizo noticia por violar el estado de emergencia ya que fue captado por las cámaras de Magaly TV: La Firme organizando una fiesta dentro de su departamento en plena pandemia por la Covid-19, el 24 de agosto del 2020.

Los efectivos de la policía intervinieron a los asistentes de dicha reunión, incluyendo al exfutbolista. Zela fue enmarrocado y trasladado hasta la comisaría. Además, le retiraron el permiso laboral que usaba para trasladarse de Punta Hermosa a Miraflores.

VÍCTIMA DE AGRESIÓN POR SU PAREJA

Luego de tener una reunión con sus amigos hasta altas hora de la madrugada del lunes 25 de octubre del 2021, Adrián Zela y su entonces pareja Vanessa Cayo discuten de manera acalorad a en una calle de Surco.

Las imágenes fueron emitidas por el programa Magaly Tv: La firme y se puede ver claramente cuando ella le reclama por estar en la reunión y el le pide que se vaya, pidiendole un taxi, ella insiste en reclamarle en aparente estado de ebriedad. La situación se salió de control cuando ella en un ataque de ira le mete una patada y una cachetada a su entonces pareja.

“Te pido por favor, no me toques, no me involucres en nada”, se le escucha decir al futbolista mientras intentaba huir de su pareja. Luego que este video se viralizara, Vanessa Cayo utilizó su cuenta de Instagram para pedir disculpas públicas y se excuso señalando que en ese momento se encontraba bajo los efectos del alcohol. Zela no hizo la denuncia y todo quedo allí. Aparentemente este episodio provocó que terminaran como pareja ya que en sus redes sociales lucen como solteros.

Adrián Zela es agredido por su pareja Vanessa Cayo. Video: ATV/Magaly TV: La Firme

FIESTA TERMINA EN PELEA CALLEJERA

El deportista nuevamente protagonista una escándalo y siempre relacionado al alcohol. En la madrugada del 1 mayo de este año , se lo vio divirtiéndose hasta el amanecer con un grupo de amigos a fuera de un local ubicado en el Morro Solar en Chorrillos. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue lo que sucedió después de la ‘fiesta’, pues todo terminó en una fuerte pelea entre dos mujeres.

La noche anterior, Zela había publicado en sus redes sociales como se divertía en una reunión dentro de una casa en Miraflores, luego con algunos de ellos se trasladó hasta Chorrillos, para seguir libando licor y terminar hasta la tarde del primero de mayo.

En un estado bastante lamentable ya que se tambaleaba para caminar y no soltaba la botella de cerveza de la mano, seguía tomando alcohol, hasta que se desató una gresca, pero él no sería el protagonista sino dos mujeres que lo acompañaban en la reunión. El exfutbolista no intervino y decidió irse con sus amigos del lugar.

Adrián Zela totalmente en estado de ebriedad y sus acompañantes se pelean en la calle. Video: ATV/Magaly TV: La firme.

DETENIDO POR CONDUCIR ESTADO DE EBRIEDAD

Y el último fin de semana, en la noche de 16 de julio de este año, el exjugador fue detenido por efectivos de la policía de Miraflores, ya que Zela estaba en estado de ebriedad y conducía su auto Maserati color gris en compañía de una mujer.

Las imágenes fueron captadas por el programa de Magaly Medina, quien señaló que el conducir en estado de ebriedad es muy peligroso pues no solo se pone en riesgo la vida del conductor, sino de cualquier peatón o chofer que se cruce en su camino.

“Él se puso un poco negado a acudir a la comisaría, pero en la prueba salió que tenía 2.21 de alcohol en la sangre. Lo cual es una irresponsabilidad total” informó la presentadora de ATV. Cantidad que es cuatro veces más de lo permitido, equivale a más de diez vasos de whisky o más de doce latas de cerveza.

En las imágenes se puede ver como Adrián Zela se resiste a ser llevado por los agentes de la PNP a la comisaria, pese a que se encontraba en un evidente estado de ebriedad. Sin embargo, el futbolista optó por una actitud matonesca cuando a la comisaria, pues pese a que estaba en una infracción, intentó grabar a los efectivos policiales.

“Adrián Zela Terry, visibles síntomas de ebriedad. Miren el estado en que se encuentra el señor, no puede ni siquiera vociferar, a la comisaría de Miraflores, por favor, usted está en estado de ebriedad señor”, se le escucha decir al comisario.

Exfutbolista protagoniza nuevo escándalo y es trasladado a la comisaría de Miraflores.

¿QUÉ ES DE LA VIDA DE ADRIÁN ZELA?

En este 2022, Para este 2022, Adrián Zela se encuentra como jugador libre y no ha encontrado equipo hasta el momento, el útimo equipo fue el Deportivo Binacional. Según su cuenta de Instagram, se le puede ver fotografías de su viaje en Dubai, realizando deportes de aventuras. Además de continuar con sus arduos entrenamientos para mantenerse en forma.

SEGUIR LEYENDO: