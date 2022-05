Adrián Zela: todas las peleas callejeras en las que se ha visto involucrado

Adrián Zela y las veces que se involucró en peleas callejeras. (Foto: Composición Infobae)

Adrián Zela vuelve a estar en el ojo de la tormenta. Y es que el exintegrante de la selección peruana ha sido captado participando en una fiesta que terminó en un verdadero escándalo, al punto que dos mujeres se pelearon en los exteriores del local en el que se encontraban.

En las imágenes se observa al exseleccionado nacional compartiendo con sus amistades; sin embargo, todo se sale de control cuando dos señoritas se empiezan a agarrar a golpes, esto ante la presencia de varias personas que se quedan observando sin hacer nada.

Cabe precisar que no es la primera vez que Adrián Zela es relacionado a un incidente de agresión, el futbolista en el pasado ha sido acusado de haber golpeado a una mujer , pero también ha sido victima de violencia por parte de una expareja.

A inicios del 2020, el entonces jugador de Sport Boys, fue captado en un confuso incidente, donde se puede observar reclamándole al conductor de una camioneta por estar grabando lo que hacía al lado de sus amigos.

En las cámaras de seguridad muestran el momento en que el deportista intenta ingresar a la fuerza a la camioneta del sujeto y empieza a intentar golpearlo. Sus amigos al percatarse de este hecho lo intentan frenar, incluso el guardia de seguridad del condominio salió para intentar calmar los ánimos.

Es en ese momento que una mujer aparece para intentar intervenir en la gresca, pero Adrián Zela la golpea y la empuja haciéndola caer en el suelo sin que ninguna de sus amigos haga algo a favor de la joven.

Tras este incidente que no pasó a mayores, debido a que no se presentó ninguna denuncia, Adrián Zela volvió a ser noticia por estar involucrado en un nuevo escándalo de agresión, pero esta vez él sería la víctima.

Adrián Zela agrede a mujer.

Las imágenes fueron emitidas por el programa Magaly Tv: La firme y se puede ver claramente como el futbolista y su entonces pareja Vanessa Cayo discuten de manera acalorada en una calle de Surco.

Dicha situación se salió de control cuando ella en un ataque de ira le mete una patada y una cachetada a su entonces pareja . “Te pido por favor, no me toques, no me involucres en nada”, se le escucha decir al futbolista mientras intentaba huir de su pareja.

Luego que este video se viralizara, Vanessa Cayo utilizó su cuenta de Instagram para pedir disculpas públicas y se excuso señalando que en ese momento se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Adrián Zela es agredido por su expareja.

¿QUÉ ES DE LA VIDA DE ADRIÁN ZELA?

En este 2022, Para este 2022, Adrián Zela se encuentra como jugador libre y no ha encontrado equipo hasta el momento. Pese a ello, se le puede ver al futbolista con sus arduos entrenamientos para mantenerse en forma. Dicha información lo comparte en sus redes sociales.

Otro de sus pasatiempos favoritos es alentar a la selección peruana, a la cual representó en el 2018, ingresando al campo de juego en el repechaje contra Nueva Zelanda, donde la ‘Bicolor’ consiguió su boleto al Mundial de Rusia luego de 36 años.

SEGUIR LEYENDO: