Adrián Zela es trasladado a la comisaría de Miraflores tras manejar con 2.21 de alcohol en la sangre

Exfutbolista protagoniza nuevo escándalo y es trasladado a la comisaría de Miraflores.

Se resistió a su detención. Adrián Zela no aprende la lección y esta vez un nuevo escándalo se suma a la lista de conflictos en los que se le ha involucrado en los últimos meses. Esta vez por manejar en aparente estado ebriedad, según informó Magaly Medina en la última edición de su programa.

Como se recuerda, no es la primera vez que el exfutbolista protagoniza un enfrentamiento con la policía. “Otra vez fue detenido por conducir ebrio, y lo llevaron a la comisaría porque él no aceptaba que no estaba en condiciones de conducir un auto”, señaló la periodista.

Además, la “Urraca”, advirtió sobre la irresponsabilidad de tomar bebidas alcohólicas y poseer el control de un carro, pues no solo se pone en riesgo la vida del conductor, sino de cualquier peatón o chofer que se cruce en su camino.

“Él se puso un poco negado a acudir a la comisaría, pero en la prueba salió que tenía 2.21 de alcohol en la sangre. Lo cual es una irresponsabilidad total” informó la presentadora de ATV.

En las imágenes se puede ver como Adrián Zela se resiste a ser llevado por los agentes de la PNP a la comisaria de Miraflores, pese a que se encontraba en un evidente estado de ebriedad. Sin embargo, el futbolista optó por una actitud matonesca, pues pese a que estaba en una infracción, intentó grabar a los efectivos policiales.

“Adrián Zela Terry, visibles síntomas de ebriedad. Miren el estado en que se encuentra el señor, no puede ni siquiera vociferar, a la comisaría de Miraflores, por favor, usted está en estado de ebriedad señor”, se le escucha decir al comisario.

Cabe indicar que, el futbolista Adrián Zela, el pasado 30 de abril, fue captado por las cámaras de Magaly Medina armando tremenda fiesta en los exteriores de un local, ubicado en el Morro Solar, en Chorrillos.

La intervención, terminó también con el traslado del deportista a la comisaría de Miraflores. Según el video que mostró el programa “Magaly Tv: La Firme”, Adrián Zela, se muestra en un estado bastante lamentable tras haber conducido su auto por las calles de Lima cuando se encontraba ebrio.

DENUNCIA

“Caballero descienda de su vehículo, alguien que maneje que el señor está en estado de ebriedad”, son las primeras palabras de los efectivos policiales al acercarse al vehículo de Adrián Zela.

Según la denuncia, todo sucedió a las 4 horas del 16 de julio de 2022 por la calle Bellavista, donde se observó un vehículo de lunas oscurecidas, de marca Maserati, conducido por el señor Adrian Zela Terry, el mismo, que en primera instancia se negaba a identificarse, por lo que se le pidió pasar sus exámenes correspondientes, ya que estaría inmerso en el delito de seguridad pública, por manejar en estado de ebriedad.

“Zela Terry con visibles síntomas de ebriedad. Miren el estado en que se encuentra el señor, no puede vociferar palabra. A la comisaría de Miraflores, va a pasar por un examen”, se le escuchó decir a una persona en el video difundido por el programa de la “Urraca”.

Por su parte, el exseleccionado grabó con su celular todas las incidencias y una vez instalado en la comisaría, esperó la llegada de su abogado.

ANTECEDENTES

Lamentablemente, no es la primera vez que el deportista tiene problemas con la policía, como se recuerda, meses atrás, Magaly Medina lo ampayó tomando licor con sus amigos en una reunión que antes de finalizar terminó en pelea.

Pero eso no es todo, en el mes de marzo de este año, Adrián Zela fue visto con una joven que no era su pareja, que en ese entonces, en actitudes cariñosas en la playa de Punta Hermosa. Asimismo, el exfutbolista ha sido protagonista de varias polémicas extradeportivas, entre las más llamativas tenemos a su acusación por permisos laborales falsos en plena pandemia.

“Se han anulado estos pases y también se han bloqueado sus DNI para que no vuelvan a solicitar algún permiso de tránsito personal”, comunicó Segura, director general de integridad institucional del Ministerio del Interior.

Como si fuera poco, en octubre del 2021, él y su novia discutieron en la vía pública. Desde ese momento, ambos dejaron de subir fotos y videos juntos en redes sociales.

