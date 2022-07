Cristian Benavente se refirió a la salida de Ricardo Gareca: “Complicado encontrar un reemplazo a su altura”

Cristian Benavente habló sobre la salida de Ricardo Gareca de la selección peruana.

Si bien Cristian Benavente no fue considero en las últimas convocatorias de la selección peruana, el ‘Chaval’ tuvo la oportunidad de compartir varios entrenamientos con Ricardo Gareca. Por esa razón, el actual jugador de Alianza Lima fue consultado por la salida del ‘Tigre’ y respondió que será difícil encontrarle un reemplazo.

“Ricardo Gareca y su cuerpo técnico han tenido mucho éxito. Creo que va a ser complicado encontrar un reemplazo a la altura y el fútbol peruano creció mucho con ellos”, sostuvo en diálogo con RPP.

El ‘Chaval’ debutó de la mano del uruguayo Sergio Markarián y tuvo la oportunidad de jugar las Eliminatorias camino al Mundial de Brasil 2014. Después, en la era de Gareca, también fue considerado. Producto de sus pocos minutos con sus equipos, el ‘Flaco’ no lo llamó más. Siendo su último partido con la ‘blanquirroja’ el 16 de noviembre de 2019 contra Colombia.

Cristian Benavente solo ha podido anotar dos goles con la selección peruana.

Cristian Benavente atraviesa un gran momento tanto a nivel personal como colectivo en Alianza Lima. Acaba de anotarle a Sport Boys en la victoria 3-1 por la segunda jornada del Torneo Clausura y no descarta volver a la ‘bicolor’. “No tengo una revancha con la Selección Peruana, pero si se da la oportunidad de volver, bienvenido sea”.

EXPULSIÓN DE BENAVENTE

Por otro lado, el futbolista ‘blanquiazul’ también aprovechó la conversación con el medio radial para aclara lo que sucedió en el compromiso con los ‘rosados’. Como recordemos el extremo se fue expulsado a los 61 minutos en el estadio Alejandro Villanueva. Supuestamente por faltarle el respeto al juez principal.

“En ningún momento le falté el respeto al árbitro ni dije insultos hacia su familia. Quiero que quede claro que yo nunca le dije nada de su madre, como se dijo. El árbitro Bruno Pérez luego me dijo que me expulsó por los gestos”, argumentó.

Por este motivo, el jugador de 28 años no podrá ser tomado en cuenta por Carlos Bustos para el choque contra Carlos A. Mannucci por la tercera fecha. El nacido en España espera que la sanción no sea tan drástica para que retorne a las canchas lo más pronto posible.

El 'Chaval' vio la roja por reacción contra el árbitro en Alianza Lima vs Sport Boys por Liga 1. (Video: GOLPERU).

EL GRAN PRESENTE DEL ‘CHAVAL’

Cristian Benavente se encuentra fino de cara a portería. Él se encargó de romper la igualdad con Sport Boys en Matute. Una vez más fue habilitado por Aldair Rodríguez y puso la pelota lejos del alcance del guardameta Patricio Álvarez, provocando el frenesí total en las tribunas del complejo deportivo.

El peruano alcanzó su sexto gol en lo que va de la temporada. Previamente, le marcó a Atlético Grau, Cienciano, Deportivo Municipal, Universidad César Vallejo y Carlos A. Mannucci. De este modo, es el segundo máximo artillero de los ‘íntimos’ de la Liga 1 2022, solo por detrás de Hernán Barcos.

“Siempre me siento importante en Alianza Lima. El profesor me ha dado esa confianza y ahora tengo más minutos. Las molestias en el talón ya son mínimas y me encuentro mejor”, fue lo que dijo el jugador sobre su presente en Alianza Lima.

Foto: @ClubALoficial

Al parecer, el extremo nacional se encuentra a poco de llegar a su mejor versión y se ha ganado los halagos de muchos. Sergio Ibarra, exjugador, lo llenó de elogios a través de su cuenta de Twitter.

“¿Me van a seguir jodiendo si vuelvo a decir que el ‘Chaval’ no vino a estafar y que sí es un buen refuerzo para el medio? Tiene movilidad, se asocia pidiéndola siempre, pisa el área y tiene gol. Joder hombre”, escribió el popular ‘Checho’.

SEGUIR LEYENDO