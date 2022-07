Agustín Lozano y su lamentable papel en las negociaciones con Ricardo Gareca

Agustín Lozano no pudo cerrar la renovación de Ricardo Gareca con la selección peruana.

Ricardo Gareca no continuará más al mando de la selección peruana. Cuando parecía que el ‘Tigre’ podía firmar una renovación para cuatro años más, esto se acabó luego de unas polémicas negociaciones que se llevaron a cabo con el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano. En ese sentido, en la presenta nota te comentaremos lo que ocurrió y de la actuación del mandatario a lo largo de la semana pasada.

Antes que todo, es importante mencionar que el dirigente había tenido un par de reuniones con el entrenador en Lima. La intención de prolongar el contrato, aparentemente, era una consigna por parte de ambos lados, aunque debían formalizarlo y con ciertos puntos por focalizar.

Juan Carlos Oblitas, director deportivo del organismo nacional, había confirmado estas conversaciones en una conferencia de prensa que se realizó en la Videna. Hasta ahí, todo iba encaminado para que ambas partes continuaran por el mismo camino.

El ‘Flaco’ mismo había confesado que Perú era una prioridad para él antes de su viaje a Argentina. Y como si eso no fuera suficiente, Lozano indicó en una entrevista que tenían la propuesta lista para ofrecerle en esa travesía al país del tango, en la que incluso se tomaba en cuenta un proyecto para la reestructuración del fútbol peruano.

Sin embargo, todo cambió en Buenos Aires. El directivo viajó con gente de la FPF, entre ellos, los presidentes de dos clubes con problemas económicos: Juan Aurich y Atlético Grau, además de los secretarios, Jean Marcel Robilliard y Sabrina Martin, y los abogados de la entidad.

A partir de ahí, el tema no parecía ir por buen camino. La primera reunión del martes 12 de julio fue con el letrado del DT, Mario Cupelli y el hijo de Ricardo, Milton Gareca. La propuesta económica era con un 40% menos del sueldo actual a él y todo su comando técnico, además del quite de gastos asociados (viajes a Argentina, etc.). La no clasificación al Mundial de Qatar 2022 ajustó las cuentas de la FPF, aunque del otro lado se negaron a aceptar esta condición.

Un día después, la oferta fue mejorada. Ya no de un 40%, sino de un 20% y con la opción de compensar lo restante por objetivos alcanzados. Lo de los gastos se manejaría de forma parcial, obteniendo un nuevo ‘no’ de parte del grupo ‘gaucho’.

Ante este panorama, Lozano trató de arreglar esta situación solicitando una nueva reunión con el propio Gareca, aunque nada cambió el parecer del ‘Tigre’ y su entorno, por lo que hasta ahí quedó el tema.

FACTORES EN CONTRA EN LAS NEGOCIACIONES

Sin duda, aquí hay una sucesión de hechos ocurridos que habrían colmado la paciencia de Ricardo. El cambio de propuesta indicada por Agustín en la capital peruana, con respecto a lo ofrecido en Buenos Aires era diferente. A ello se le suma la amplia reducción del salario y la presencia de los mandatarios de los clubes previamente mencionados, José Carlos Isla y Arturo Ríos, quienes tienen sendos problemas en sus equipos y, aun así, trataron de convencer la permanencia del exVélez Sarsfield.

Pero eso no fue todo, Lozano, como cabeza principal de la FPF, nunca estuvo en las reuniones, lo cual refleja una falta de seriedad en las negociaciones. Solo quiso aparecer cuando las ‘papas quemaban’, aunque ya era demasiado tarde.

Finalmente, uno de los puntos que también habría incidido para no llegar a un acuerdo, fue la propuesta para una reestructuración del fútbol de menores. El originario de Chongoyape recibió un plan de parte de Gareca y su cuerpo técnico para llevar a cabo una reforma, pero cuando fue consultado del mismo, aseguró no haberlo leído, algo que indica la falta de interés en sacar adelante este deporte en el Perú.

Por lo pronto, la selección peruana contará con amistosos en los próximos meses, por lo que el tema del nuevo entrenador deberá resolverse en las siguientes semanas. No obstante, quedó claro el lamentable papel que desempeñó el representante peruano en los últimos días.

