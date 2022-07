Gol de Cristian Benavente con gran definición para 1-0 en Alianza Lima vs Sport Boys por Liga 1

Gol de Cristian Benavente con Alianza Lima ante Sport Boys. | Captura GOLPERU

Alianza Lima jugaba en condición de local ante Sport Boys en un partido válido por la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga 1 2022. Desde el inicio, los ‘blanquiazules’ estuvieron más incisivos y con la predisposición en busca de abrir el marcador, aunque se toparon con un cerrado conjunto ‘rosado’, que apeló al contragolpe para hacer daño. Sin embargo, la superioridad de los dueños de casa se pudo concretar, luego de una gran jugada colectiva que terminó en los pies de Cristian Benavente para abrir el marcador con una definición exquisita sobre el gramado del estadio Alejandro Villanueva.

Esta acción se llevó a cabo a los 15 minutos del primer tiempo. Los dirigidos por Carlos Bustos tenían la posesión de la pelota y trataban de encontrar los espacios para generar peligro. Prácticamente, tenían arrinconado a la escuadra porteña que no podía salir con comodidad. De hecho, Gino Peruzzi controló un rechazo de parte del zaguero Renzo Revoredo, pero lo que pasó después fue una combinación de lujo. El carrilero argentino ejecutó una magnífica pared con Jairo Concha, quien se la devolvió al vacío, quitándose la marca de Jesús Chávez y Luis ‘Cachito’ Ramírez.

De pronto, el defensor ‘gaucho’ sacó un centro a mediana altura que llegó a los pies de Aldair Rodríguez. El exDeportivo Binacional picó la pelota para habilitar al ‘Chaval’ y este, ante la salida rápida del arquero Patricio Álvarez, definió de una manera muy sutil para adelantar a su equipo y darle la tranquilidad para manejar mejor el trámite del encuentro.

El 'Chaval' anotó el primero de Alianza Lima ante Sport Boys por Liga 1. (Video: GOLPERU).

Con esta diana, el técnico argentino podrá controlar mejor las acciones de su equipo, para que no se les escape un resultado positivo en este arranque del Clausura. Y aunque la ventaja es mínima, un segundo gol acabaría por asegurarse con un triunfo, siempre y cuando la ‘Misilera’ no reaccione.

Cabe mencionar, que el volante de 28 años llegó a su sexta anotación en lo que va del torneo local. En esa línea, ya había marcado en el anterior cotejo ante Atlético Grau en el complicado calor de Bernal, Piura. En aquella ocasión, también fue partícipe de una excelente acción de contragolpe en la que, así como en el gol ante Sport Boys, fue asistido por Aldair Rodríguez, para posteriormente convertir también con un quirúrgico remate frente al golero Raúl Fernández.

Sin duda, el nacido en Alcalá de Henares, España, viene mostrando fecha tras fecha una mejoría en cuanto a su rendimiento con respecto a la irregularidad que lo caracterizó durante los primeros peses de la actual temporada. Justamente, unas molestias en el tendón de Aquiles fueron la causante de esta situación, que poco a poco ha venido revirtiendo.

“Estas semanas vengo trabajando. Listo para el Clausura ya debería estar. Ya me encuentro muy bien al menos para probar y empezar a jugar bastante más minutos. En el Clausura tenemos que ir con todo”, confesó hace un par de semanas para Radio Ovación, lo cual indicaría que su objetivo es apuntar a mantenerse en el once titular y, por consiguiente, luchar no solo por el segundo certamen del año, sino también por el título nacional.

SEGUIR LEYENDO