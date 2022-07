La Voz Perú: Tiktoker se presentó en las audiciones a ciegas, pero no logró convencer al jurado

Crhiss Vanger sorprendió a los jurados al presentarse en el concurso. (Foto: Captura)

Crhiss Vanger se ha convertido en un reconocido tiktoker gracias a su divertido contenido y a la gran cantidad de personas que lo siguen en sus redes sociales. El joven a utiliza TikTok para compartir vídeos graciosos, experiencias de vida y orienta al público a obtener trabajo a través de estrategias de presentación y construcciones de curriculum vitae competentes.

A pesar de que ha expuesto su gusto por el canto, sus seguidores nunca se imaginaron que Crhiss Vanger aparecería en televisión. Y es que el influencer sorprendió al presentarse en las audiciones a ciegas en La Voz Perú el último sábado 09 de julio.

Crhiss Vanger decidió cantar en ingles el tema ‘Toxic’ de Britney Spears; sin embargo, no fue suficiente para conversar a los miembros del jurado, pues ninguno volteó su silla. Al culminar su performance, fueron Christian Yaipén y Daniela Darcourt quienes lo reconocieron.

“Yo te conozco, tú eres tiktoker y eres bien conocido, ¿verdad?”, dijo el cumbiambero ante la atenta mirada del concursante. “Que gusto tener acá porque creo que eres un gran ejemplo. Yo soy pésimo haciendo tiktok pero me dijeron que siga y me salió. Lo mismo contigo, hoy estuviste nervioso, pero hay talento ahí. Falta un poco de entrenamiento, de afinación. Yo espero verte pronto. Espero que algún día me invites a hacer un tiktok y yo también te voy a invitar a que cantes con Grupo 5”, agregó el líder de dicha orquesta.

La Voz Perú: Tiktoker se presentó en las audiciones a ciegas, pero no logró pasar a la siguiente etapa. (VIDEO: TikTok)

Asimismo, la salsera se puso de pie y se dirigió al escenario para abrazar al tiktoker, quien se disculpó por su presentación. “No tienes que decir lo siento. Yo estuve a punto de presionar el botón, peor no lo hice porque tú mismo no confías en ti y en lo que haces”, señaló la cantante y, posteriormente, se animó a contar una anécdota.

“Nos encontramos en una avant premiere y le dije q me gustaba su voz. Él se quedó como que ‘no puede ser que ella me esté diciendo eso. Yo le dije que sí porque lo sigo y me gusta lo que hace”, indicó Daniela Darcourt, además de alentarlo para que cumpla su sueño de ser cantante.

La Voz Perú: Jurados consuelan a Tiktoker que se presentó en las audiciones a ciegas. (VIDEO: TikTok)

Luego de emitirse su audición, Crhiss Vanger se pronunció en las historias de su cuenta oficial de Instagram para agradecer el cariño que estuvo recibiendo y expresar su felicidad, pese a no haber pasado a la siguiente ronda.

“Buenos días con todos, no me deprimí ni nada. No tienen idea lo feliz que me siento con respecto a todo lo que pasó en La Voz. Ha sido demasiado bello y en los 10 minutos que se transmitió (mi casting) estuve llorando, enserio fue hermoso y me siento muy orgullo. Gracias a todas las personas de las que he recibido su apoyo, han sido un soporte enorme para mi”, dijo el joven que cuenta con más de 1.8 millones de seguidores en TikTok.

La Voz Perú: Crhiss Vanger se pronunció tras su audición a ciegas. (VIDEO: Instagram)

