Costo de vida en Perú: ¿Cómo impacta la inflación al bolsillo de los peruanos?

El aumento de los precios de los alimentos, los combustibles y la energía eléctrica que se ha registrado en los últimos años ha incrementado el costo de vida de los peruanos. A pesar que el sueldo mínimo en el país a inicios de mayo se subió a S/ 1,025 (US$ 280), el bolsillo de los hogares peruanos ha tenido un fuerte impacto en su poder adquisitivo, según los patrones de consumo de cada nivel socioeconómico.

Ante este contexto y la actual coyuntura económica, Infobae conversó con tres analistas económicos que explican las razones de la inflación, el alza de los precios de los productos, la paralización de la inversión privada que impacta al empleo y a los salarios de los peruanos, así como sus proyecciones económicas para este fin de año.

En esa línea, Carlos Casas, catedrático de la Facultad de Economía y Finanzas de la Universidad del Pacífico, señaló que este 2022 va a ser el período de inflación más alta registrada en los últimos 20 años, ya que va a llegar por encima del 8%. Esto básicamente inducido por factores internacionales que ha provocado drásticamente el alza del precio de los combustibles y el incremento del costo de los alimentos básicos que utilizan insumos extranjeros.

“Hoy todavía se mantiene la incertidumbre, ya que el Banco Central de Reserva (BCR) está haciendo el esfuerzo para que la inflación no supere el 8%, esto en caso se mantengan las cosas como están. Y si hubiera mayores presiones inflacionarias, la perspectiva es que llegue a 8.5% a final de año, pero el trabajo va a ser que no supere los dos dígitos, o sea el 10%”, comentó el economista.

INFLACIÓN IMPACTA A LOS MÁS POBRES

En tanto, Jorge González Izquierdo, economista y exministro de Trabajo y Promoción Social, indicó que el rango meta de inflación del BCR por cada período es de mantenerla entre 2% o 3%; sin embargo, al llegar en mayo al 8% y con la estimación que alcanzaría el 8.4% en junio, seguirá afectando al índice de precios de alimentos, por lo tanto, impactará a los sectores más desfavorecidos que tienen menores ingresos y probablemente estarían entrando a niveles de pobreza.

“Este escenario exige a las autoridades, una atención rápida, en primero lugar me refiero al BCR y en segundo lugar me refiero al gobierno del presidente Pedro Castillo, para que de una forma eficiente dicte medidas para aliviar el sufrimiento de amplios sectores de la población”, comentó González Izquierdo.

Por su parte, Víctor Fuentes, jefe del Instituto Peruano de Economía (IPE), sostuvo que solo en Lima Metropolitana la inflación anual se incrementó a 8.09% en abril del 2022, y se situó así en su tasa más alta desde mayo de 1998. Además, la inflación sin alimentos y energía llegó a 4.3%, nivel no registrado desde junio de 2009. “El consenso de proyecciones anticipa que la tasa de inflación cerrará el 2022 en 5.5%, con riesgos sesgados al alza. El aumento de los precios de la canasta básica continúa superando el 9.0% en los segmentos más pobres de la población”, acotó.

PRECIOS DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE AL ALZA

En cuanto a los productos más sensibles a la inflación, el economista Carlos Casas indicó que en general los productos que están subiendo de precio son los granos importados como el maíz amarillo duro, la soya y el trigo, cuales impactan a productos que el peruano consume en su día, tal como el pan, el pollo, el fideo, la harina y el aceite. Otro factor más que está encareciendo a los alimentos es el alto precio de los combustibles que encarece el costo del flete.

“El costo del flete es una parte significativa que va a los precios del producto. Es así que por este factor impacta aún más a los costos de venta de los alimentos que llegan a un precio elevado al consumidor final. Ahora también se espera una menor producción local de alimentos, ya que aún se está esperando la llegada de los fertilizantes para el pronto inicio de la campaña agrícola. Sin embargo, este problema no lo vamos a ver ahora, sino más adelante cuando ocurra alguna escasez”, comentó el especialista de la Universidad del Pacífico.

El economista también afirmó que el precio del pollo es muy volátil debido a que su precio ha crecido un 40% en los últimos meses, lo cual ha causado que la gente opte por otros alimentos como el pescado. En nuestro país el precio del pollo se ha vuelto en un indicador importante para ver cómo se comportan los demás productos como el pan o los fideos.

“A pesar que el pollo fue exonerado del IGV hasta el 1 de julio, no ha tenido mayor impacto en la reducción de su precio, ya que la mayor parte se vende de manera informal. El único sitio donde se ha producido una reducción es en los supermercados. Hoy la gente sigue pagando igual o hasta más de lo que pagaba antes”, comentó Casas.

En esa misma línea, el economista de IPE precisó que en Lima Metropolitana los alimentos y bebidas explican más de la mitad de la tasa de inflación anual de mayo de 2022. En particular, destacan los servicios de restaurantes que han incidido en el 16% del aumento en precios. Por su parte, los mayores costos en los servicios de transporte terrestre y aéreo explican alrededor del 10% del aumento de la inflación. En tanto, el incremento en los precios de gas doméstico respecto al 2021 ha contribuido con el 12% del alza en el costo de la canasta básica.

El poder adquisitivo de los peruanos se ha contraído en los últimos 20 años.

MENOR PODER ADQUISITIVO DE LOS PERUANOS

El economista de la Universidad del Pacífico dijo que a pesar se haya aumentado la remuneración mínima vital, desde mayo, con un incremento de cerca del 10%, la inflación va a impactar a que las familias tengan un menor poder adquisitivo, incluso menos a que lo que tenían en los últimos 20 años. “Debido a esta situación las empresas están ajustadas a subir los salarios, lo cual a va afectar también a su capacidad de consumo”.

En ese mismo contexto, el economista González Izquierdo indicó que mientras los precios de los alimentos suben; los salarios están estancados debido a que no hay mayor inversión privada que es fuente de empleo y productividad. “Lo que está ocurriendo es que los precios están por encima de los salarios, lo cual provoca que el poder de compra de los peruanos baje. Eso conlleva que los peruanos tengan que ajustar sus gastos”.

“La situación es de preocupación porque va haber gente que va a ser empujada a la pobreza. En la pandemia la pobreza subió de 20% a 30% ahora está en 26%, pero no se regresó al nivel prepandemia. Sin embargo, con la inflación va a subir un poco más el indicador de pobreza para este año”, proyectó el economista.

PROYECCIONES

Con respecto a estimaciones del desempeño de la economía peruana, Casas dijo que la tasa de crecimiento que se espera para finales de año es entre 2.5% a 3.5%. Este crecimiento va a estar impulsado por la mayor inversión pública que vienen realizando los gobiernos regionales y alcaldías antes de terminar su período gubernamental. “A pesar que la inversión pública registró una caída en el primer trimestre, yo esperaría que para este segundo trimestre se estaría recuperando fuertemente”.

Mientras tanto, el economista de la Universidad del Pacífico dijo que el consumo privado va a seguir creciendo entre un 3% a 4% a pesar de la inflación. Otros sectores dinámicos serían las exportaciones mineras y agroindustriales que están llevando a que incrementen los ingresos fiscales que han subido en un 25% a lo que va de este año.

“La resiliencia de la economía peruana es sorprendente. En el primer trimestre del 2022 tuvimos 3.8% de crecimiento, vamos a ver su desempeño para el segundo trimestre, pero los estimados lo ubican entre 2.5% a 3.5% este año, lo cual no es malo. Latinoamérica es la región que menos va a crecer en el mundo, pero Perú está en el grupo de países que más va a crecer en la región”, comentó el especialista.

Sin embargo, Casas expresó su preocupación con respecto a la inversión privada, ya que estaría en cero por ciento de su productividad. “Se estima que va la inversión no va a crecer absolutamente nada. Lo que están haciendo las empresas es lo que ya han venido avanzando en años anteriores y hoy son más eficientes con las inversiones que tienen en el país, pero no planean todavía una nueva inversión. Si la inversión no crece no vamos a ser más productivos, no vamos a poder seguir creciendo, esto va a afectar el empleo y el ingreso de las personas”.

Por su parte, González Izquierdo indicó la última proyección del BCR de que la economía peruana crecerá un 3.1%, probablemente siga bajando en los próximos meses, ya que es muy difícil que, con una política monetaria contractiva, una política fiscal contractiva y un entorno mundial incierto, su crecimiento va a estar entre un 2% o 3%.

“Que tengamos un crecimiento de la producción escaso, casi nulo, afecta en la creación de nuevos puestos de trabajo y afecta también a la recuperación de los ingresos de los trabajadores. Esta inflación que estamos viviendo hoy la importamos del exterior. Todo depende de lo que ocurra entorno a la guerra entre Rusia y Ucrania”, comentó el economista.

