Pollo a la brasa

El pollo a la brasa se ha convertido en un indispensable de los hogares peruanos cuando se reúne toda la familia o hay un evento importante por celebrar. Su popularidad ha escalado a tal nivel que puedes encontrar una pollería cerca a tu casa, incluso, en el extranjero, donde intentan recrear su receta para mantener el sabor nacional que caracteriza a esta preparación.

En el país podemos encontrar una amplia variedad en relación a los precios y presentaciones, desde una sola presa por persona hasta combos. Una de los beneficios que tienen los ciudadanos que disfrutan de su sabor es que pueden hacer la compra de este producto sin salir de sus casas. Los servicios de delivery reúnen a un importante número de locales que ofrecen sus mejores versiones.

¿Sabías que existen más de 13 mil pollerías en Perú? Esta información compartida por Andina en el 2021 nos indica la importancia que tienen para la economía y desarrollo de negocios vinculados a la gastronomía.

Aunque es una de las presentaciones más jugosas, hay que tener cuidado con las combinaciones que realizamos. Sin darnos cuenta, podríamos poner en riesgo nuestra salud. Si estás mejorando tus hábitos alimenticios, debes conocer algunos datos valiosos que te permitirán disfrutar su carne cocida sobre las brasas.

Aprende a preparar esta deliciosa receta peruana para comer un rico pollo a la brasa en casa.

¿CUÁNTAS CALORÍAS TIENE EL POLLO A LA BRASA?

Andina publicó un artículo en el que citó al INS sobre el impacto del pollo a la brasa en la salud de los peruanos, indicando lo siguiente: “Una porción con papas fritas solo aporta la mitad de calorías que una persona adulta necesita consumir en el almuerzo para continuar con sus actividades”.

Se precisó que durante el almuerzo, esta preparación, que posee condimentos, solo puede aportar hasta 500 calorías, representando la mitad de lo necesario, si es que la presentación se encuentra acompañada de papas fritas.

Día del Pollo a la Brasa.

¿CÓMO COMER EL POLLO A LA BRASA?

Ya que no cumple con la cantidad de calorías diarias que necesita un adulto promedio, es importante que sea acompañada de una porción de ensalada, con verduras frescas o cocidas.

¿Sabías que se consideran dañinas a todas las comidas que tienen altos porcentajes de grasa, sales y azúcar?

Sobre las cantidades, señalan que lo ideal sería comer un octavo del total del pollo a la brasa, evitar el consumo de las papas que se adjuntan como guarnición y no abusar del consumo de gaseosas o de las salsas.

De sumarlos al plato, lo mejor será retirarle la piel o pellejo que concentra la mayor cantidad de sabor. Un aliño apropiado sería el de jugo de limón y sal, optar por la mostaza y cambiar las bebidas gasificadas por jugos naturales, como la chica o maracuyá.

@drsweettooth en Tiktok compartió el paso a paso para preparar el pollo a la brasa.

¿ES PELIGROSO COMER POLLO A LA BRASA?

Como dice la popular frase, “todo en exceso hace daño”. En este caso, no se considera a este platillo bandera dentro de los alimentos que producen riesgo al organismo, siempre y cuando no se coma todos los días y en cantidades no sugeridas.

¿Qué enfermedades produce el pollo a la brasa? Ingerirlo frecuentemente aumenta los niveles de colesterol y de triglicéridos malos. Esto produce un exceso de peso y males crónicos no transmisibles.

