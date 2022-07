Zamir Villaverde presentó pedido de garantías para su vida contra Pedro Castillo

El empresario Zamir Villaverde se presentó en la prefectura del distrito de La Molina para presentar un pedido de garantías para su vida. Esto luego de que el miércoles denunciara un presunto reglaje por parte de dos vehículos asignados al Ministerio del Interior. El aspirante a colaborador eficaz habría señalado al presidente Pedro Castillo como presunto peligro contra su integridad.

Una publicación del diario El Comercio señaló que el pedido también alcanzaría al ministro del Interior, Mariano González. Cabe recordar que el ministro tiene a su cargo los vehículos de placas EPB-950 y EPB-930, los mismos que habrían recorrido la vivienda del investigado el último martes. Ante estos eventos, Villaverde se presentó en la comisaría de La Planicie para presentar una denuncia.

Sin embargo, el hombre vinculado a actos de corrupción durante el gobierno de Pedro Castillo fue detenido en esa institución durante varias horas. La PNP señaló que se encontraba vigente un mandato de un juzgado, el mismo que lo había liberado un día antes.

Tras ser liberado de la comisaría de La Planicie, Zamir Villaverde aseguró no tenerle miedo a Castillo Terrones, pues aseguró que va a declarar ante el Ministerio Público así se atente contra su vida.

“Desde ya le digo al presidente Pedro Castillo que no le tengo miedo, así me mate yo voy a declarar y contribuir con el Ministerio Público para el esclarecimiento de la verdad y que el pueblo peruano tenga un presidente que sea elegido por la voluntad popular”, manifestó a la prensa tras permanecer por varias horas retenido.

“Este trabajo de inteligencia que está haciendo el Gobierno contra mi persona no se puede permitir, no se puede permitir que el Estado utilice al aparato estatal para querer reprimir a una persona, eso no se puede permitir”, agregó Villaverde.

PIDEN EXPLICACIONES

La detención de Zamir Villaverde despertó varias dudas y desde el Congreso se ha mostrado interés por conocer los motivos de la presencia de vehículos oficiales en los alrededores de la vivienda del investigado. Su presidenta, la parlamentaria María del Carmen Alva, se pronunció al respecto. A la prensa le comentó que le parecía “extraño” todo lo ocurrido alrededor de Villaverde, por lo que le pidió las explicaciones del caso al titular del Mininter, Mariano González.

“Es extraño. Escuché en la mañana que la seguridad (de Villaverde) se había dado cuenta que lo estaban siguiendo y que el carro estaba a nombre del Ministerio del interior. Entiendo yo que tiene que dar explicaciones por ello el ministro; eso tienen que aclararlo, es muy grave”, dijo.

Sobre el comunicado que emitió la mencionada cartera, en el cual explicaron que la retención del empresario se dio debido a una falla en el sistema informático, Alva Prieto lo calificó de ligero ante un hecho muy serio.

Además, le pidió al gabinete ministerial, encabezado por Aníbal Torres, a ser transparentes por el bien de todo su grupo de trabajo. “Es un comunicado ligth (ligero) definitivamente, pero creo que estamos en un caso muy difícil, muy serio. Por el bien del ministro, que acaba de asumir, y por el bien de todo el gabinete, tienen que ser transparentes porque piensa mal y acertarás”, añadió.

Cabe recordar que Villaverde, al igual que el presidente Pedro Castillo, fue señalado por la colaboradora eficaz Karelim López como integrante de una organización criminal que operaba desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En dicho grupo también habrían participado congresistas de Acción Popular.

