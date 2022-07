Zamir Villaverde advirtió que presidente Pedro Castillo lidera reglaje en su contra

Zamir Villaverde y Pedro Castillo.

Sin pelos en la lengua. Luego que Zamir Villaverde fue detenido la noche del miércoles en la comisaría de La Planicie, cuando fue a denunciar un reglaje que dos vehículos realizaban de manera constante en su vivienda, una serie de cuestionamientos e hipótesis se han generado entre políticos, líderes de opinión y ciudadanos en general.

Desde la manera sorpresiva de su arresto, hasta la falta de apoyo ante su solicitud de garantías por las constantes amenazas que recibe, ocasionó gran polémica convirtiéndose en la noticia del momento. Sobre todo, porque el empresario aprovechó la presencia de algunos medios de comunicación para reafirmar que teme por su vida y la de toda su familia.

“Pedro Castillo y el ministro del Interior, Mariano González, son responsables si me pasa algo. Lo digo y lo reitero, no callaré lo que sé, han sido muy directos conmigo y no pienso quedarme en silencio ante nada ni ante nadie”, expresó el empresario a la prensa tras salir de la comisaría de La Planicie, en el distrito de La Molina, donde permaneció detenido hasta la madrugada de hoy por un aproximado de dos horas y media.

Como se recuerda, Zamir Villaverde indicó este jueves 14 de julio, que el Jefe de Estado estaría a cargo de un presunto reglaje en su contra, al detallar que dos vehículos oficiales, uno con placa del Ministerio del Interior, vigilaban su vivienda y las rutinas diarias de cada integrante de su familia.

Sin embargo, pese a su complicada situación, el empresario aprovechó la presencia de los medios de comunicación que se dieron cita hasta la comisaría de La Molina durante su detención, para enviarle un mensaje al mandatario e indicarle que no siente temor de revelar todo lo que sabe.

“Desde ya le digo al señor Pedro Castillo que no le tengo miedo, ni a él, ni a nadie, así me mate yo voy a declarar y contribuir con el Ministerio Público para dar a conocer toda la verdad”, enfatizó durante su salida de la comisaría de La Planicie.

“Si me va a matar señor Pedro Castillo ¡hágalo! Igual voy a declarar todo lo que tenga que decir ante el Ministerio Público y ante todas las autoridades competentes”, agregó Villaverde con tono enérgico, pero a la vez, con el rostro desencajado.

La denuncia que realizó Zamir Villaverde detalla un reglaje desde el día 12 de julio a las afueras de su vivienda por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP). “Junto a mi equipo de seguridad, nos dimos cuenta que dos vehículos oficiales nos seguían a todos lados, sin importar que muchas veces estaba con mi familia, que no deberían estar involucrados en este asunto” sostuvo el empresario.

COMUNICADO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

Esta noche, a través de un comunicado oficial publicado en sus redes sociales, el Ministerio del Interior aseguró que la retención de Zamir Villaverde en una comisaría de La Molina se debió a que aún contaba con orden de captura debido a una falta de actualización en el sistema de requisitorias.

“Al momento de ingresar su nombre y documento de identidad al sistema que verifica si un ciudadano cuenta con alguna requisitoria vigente por parte del Poder Judicial, el personal policial se dio cuenta que Zamir Villaverde contaba con una orden de captura aún y procedió a su detención en la comisaría de La Molina a fin de comunicar al Ministerio Público y Poder Judicial”, señalan en las primeras líneas del documento oficial.

