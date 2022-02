Yiddá Eslava: ¿Por qué una usuaria la calificó de “pedante y soberbia”?

Yiddá Eslava responde a usuaria que la criticó con solo verla. (Foto: Instagram)

Esta semana, Yiddá Eslava se vio sorprendida por una usuaria que la llamó “pedante y soberbia”. Según la seguidora, sacó estas conclusiones con solo verla desde lejos en un centro comercial, lo que nunca imaginó es que la propia actriz le respondería.

Todo sucedió en el avant premiere de la película ¿Nos casamos? Sí, mi amor, cinta de Yiddá y Julián Zucchi. Este evento fue publicado en la red social de la actriz, quien muy feliz compartió las fotos del especial momento. Sin embargo, nunca esperó el mensaje de una usuaria.

La seguidora criticó la actitud de Eslava, pues “desde lejos” notó lo pedante que era con las personas que querían tomarse fotos con ella.

Cabe indicar que a este estreno asistieron numerosas figuras de la TV, tales como Mayella Lloclla, Daniela Darcourt, Milena Wharton, Mario Irivarren, Vania Bludau, Merly Morello, Melissa Paredes, además de todo el elenco de la cinta.

El avant premiere se llevó a cabo en las instalaciones del Mall del sur, donde muchas personas se acercaron, o pudieron ver a lo lejos a los actores. Una de ella fue una seguidora que tuvo una mala impresión de Eslava, y no dudó en expresarlo.

Yiddá Eslava respondió a usuario que la acusó de tener una actitud pedante. (Foto: Instagram)

“Yiddá, te sigo por este medio y me encanta tu perseverancia, esa constancia, sencillez y lo frontal que eres, pero al verte en tu alfombra roja (dicho sea que estuve de pasada. Al verte, me detuve un momento), diste una impresión muy pedante, soberbia. La verdad me quedé sorprendida. De lejos observaba tus actitudes y como la gente te ovacionaba, pero no les hacías caso”, escribió la detractora.

Además, indicó que a diferencia de ella, a Julián Zucchi sí se le vio más atento con sus seguidores.

“(Actitud) totalmente contraria a la de los demás actores, inclusive Julián un trome, muy atento con todos, que pena si se te subieron los humos”, dijo.

YIDDÁ ESLAVA RESPONDE A DETRACTORA

Ante ello, la respuesta de Yiddá Eslava no se hizo esperar. Muy sorprendida, le dijo que es muy fácil hablar, y le explicó cuál había sido su tarea en todo ese día del evento.

“¿Quiero entender, estuviste de pasada y con eso me escribes esto? Mira, a ver, te explico, yo me encargué de todo, estaba viendo quiénes habían llegado, por qué no había agua en el camerino, si la lista estaba impresa, etc. Es tan fácil hablar, y claro que Juli estaba hablando con el público, porque somos un equipo, luego cuando ya todo se ordenó, me saqué fotos con todas las personas que estaban en las vallas esperando, y cuando digo todas es todas, te juro que me da pena leerte ”, escribió Yiddá, quien tuvo el inmediato respaldo de sus seguidores.

La excombatiente se defendió de las acusaciones de ignorar a sus fans. (Foto: Captura Facebook)

Usuaria tildó de "pedante" a Yiddá Eslava. (Foto: Captura Facebook)

YIDDÁ ESLAVA RESPONDE A QUIENES CRITICARON SU LOOK EN AVANT PREMIERE

Sin embargo, no es la primera vez que la actriz responde a sus detractores, pues también hizo un video respondiendo a quienes criticaron su forma de vestir en el avant premiere.

Para algunos usuarios, las prendas que utilizó no le hacían lucir bien a la exchica reality. “Algunas personas me hicieron sus “críticas constructivas” diciendo que se me veía gorda, por qué no usé vestido, debería ser más sexy… por eso me vi en la “obligación de hacer este vídeo “EXPLICANDO” por qué me vestí así. ¿Opinas como yo?”, escribió la joven, adjuntando un video.

“Bueno, me vestí así en mi alfombra roja porque me gustó, me sentí cómoda y me dio la reverenda gana”, se le escucha decir a Yiddá mientras muestra cómo lució en el avant premierte de su cinta.

“Si alguien se viste de una forma es porque le gustó o no tiene otra opción. Cualquiera de las dos (opciones) no es tu problema. Si no piden tu opinión, cállate”, concluyó.

Yiddá Eslava responde a detractores por su forma de vestir en avant premiere de si película. (Video: Instagram)

