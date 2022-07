Presidente del JNE niega nexos con Zamir Villaverde, Bruno Pacheco y Vladimir Meza: “No me he reunido jamás con ellos”

Jorge Salas Arenas, presidente del JNE.

Ante las recientes declaraciones de empresario y colaborar eficaz, Zamir Villaverde, que refuerzan la teoría de un supuesto fraude electoral, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Salas Arenas, rechazó tajantemente dicha versión que lo sindica con el prófugo exsecretario de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco y el exalcalde de Huaraz, Vladimir Meza.

“Como era previsible, se han producido algunos comentarios absolutamente medidos, extralimitados y falsos en relación al desempeño del JNE, y su presidente, en la primera y segunda vuelta [de las elecciones] pasadas. No es novedad que se haga”, declaró.

“Rechazo esos infundios y falacias sobre reuniones con gente que no he tenido trato, ni con el señor Villaverde, Pacheco, Meza ni con ninguna de las personas que esta gente está refiriendo. Tampoco me he reunido jamás con ellos en Lima, fuera de Lima, ni en ninguna parte”, agregó.

En esa línea, el titular del JNE dijo esta será la última vez en que toque el tema debido a que debe dedicarse a las Elecciones Regionales y Municipales del 2022. “Vamos a seguir cumpliendo con los deberes que la ley nos ha impuesto”, enfatizó.

Estas declaraciones las brindó durante el Primer Encuentro Binacional sobre Justicia Electoral entre el JNE y la Cámara Nacional Electoral de Argentina, en donde desarrollaron temas como el combate a la desinformación y las fake news en procesos electorales; delitos electorales, violencia y acoso político; y la suscripción de la Declaración de Lima y firma del marco Interinstitucional Internacional.

“Hoy nos reunimos para intercambiar experiencias, comparar normativa (electoral), las experiencias y estamos seguros que esta práctica nos ayudará a mejorar nuestras funciones porque hoy no podemos distanciarnos de nuestro entorno y de la comunidad internacional”, expresó Salas Arenas en la inauguración.

PALABRA DE ZAMIR

Como se recuerda, Villaverde logró salir de prisión hace unos días al acogerse a la colaboración eficaz al tener pruebas que sindicarían al presidente de la república, Pedro Castillo, en actos de fraude y corrupción, y que comprobarían la tesis de la Fiscalía de que es el cabecilla de una organización criminal que opera desde Palacio de Gobierno y algunos ministerios.

En una entrevista con Phillip Butter, para Willax Tv, el empresario reveló nuevos detalles que podrían en jaque al jefe de Estado. Declaró que Castillo Terrones, tras la segunda vuelta electoral del 2021, se encontraba nervioso por el resultado, por lo que acudió a Vladimir Meza, exalcalde de Huaraz, para que se comunique con el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Salas Arenas, a fin de que intermedie a su favor. “Yo soy testigo de que hubo fraude en las elecciones”, dijo Villaverde.

| Foto: Congreso

“Bruno Pacheco me saca la reunión con Pedro Castillo como el amigo de Vladimir Meza. (…) Pedro sabía el papel que jugaba el señor Vladimir Meza, en cuanto al tema de la amistad o cercanía que tenía con el Jurado Nacional de Elecciones por el trabajo que ya realizó en la primera vuelta al poder descartar al señor Rafael López Aliaga”, manifestó en ‘Combutters’.

“En una reunión, él [Meza] mismo conversaba directamente con el candidato Pedro Castillo. Lo llamaba en mi delante. Soy testigo presencial de las llamadas que se hacía tanto el señor Meza con el señor Pedro Castillo justamente para que le dé la tranquilidad de que sí o sí gana la segunda vuelta”, señaló.

