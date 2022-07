“Sí Karelim López dice la verdad junto conmigo, mañana Pedro Castillo deja de ser presidente”, dijo Zamir Villaverde

Foto: Congreso de la República

Tras permanecer más de cuatro horas detenido en la comisaría de La Molina tras ser excarcelado del penal Ancón I, el empresario Zamir Villaverde fue entrevistado esta noche por Phillip Butter, en Willax Tv, para revelar nuevos detalles que podrían en jaque al presidente de la República, Pedro Castillo.

Como se recuerda, Villaverde logró salir de prisión hace unos días al acogerse a la colaboración eficaz al tener pruebas que sindicarían al jefe de Estado en actos de fraude y corrupción, y que comprobarían la tesis de la Fiscalía de que es el cabecilla de una organización criminal que opera desde Palacio de Gobierno y algunos ministerios.

FRAUDE ELECTORAL

En esa línea, el empresario declaró a dicho medio que Castillo Terrones, tras la segunda vuelta electoral del 2021, se encontraba nervioso por el resultado, por lo que acudió a Vladimir Meza, exalcalde de Huaraz, para que se comunique con el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Salas Arenas, a fin de que intermedie a su favor. “Yo soy testigo de que hubo fraude en las elecciones”, dijo Villaverde.

“Bruno Pacheco me saca la reunión con Pedro Castillo como el amigo de Vladimir Meza. (…) Pedro sabía el papel que jugaba el señor Vladimir Meza, en cuanto al tema de la amistad o cercanía que tenía con el Jurado Nacional de Elecciones por el trabajo que ya realizó en la primera vuelta al poder descartar al señor Rafael López Aliaga”, manifestó en ‘Combutters’.

“En una reunión, él [Meza] mismo conversaba directamente con el candidato Pedro Castillo. Lo llamaba en mi delante. Soy testigo presencial de las llamadas que se hacía tanto el señor Meza con el señor Pedro Castillo justamente para que le dé la tranquilidad de que sí o sí gana la segunda vuelta”, señaló.

SOBORNOS A CASTILLO

En otro momento de la entrevista, el ahora colaborador eficaz confirmó que el sobrino del mandatario, Fray Vásquez Castillo, le dijo que su tío recibió el dinero que le entregó al prófugo Juan Silva, exministro de Transportes y Comunicaciones.

“El señor Fray Vásquez Castillo me confirma de la recepción (por parte del mandatario) de los 30 mil soles”, señaló Villaverde, y detalló que conoció a Silva a través del sobrino del jefe de Estado. “Juan Silva me pide un dinero para poder dárselo al señor Pedro Castillo porque recién habían entrado al Gobierno”, relató.

Además, precisó que le dio 100 mil soles al extitular del MTC, a quien dijo conocer cuando ya era ministro. Sobre ambos depósitos, Villaverde aseguró que tiene cómo probarlas ya que existen audios sobre ello. “Sí, no solamente los 30 mil soles, sino los 100 mil”, refirió.

EL FIN DE CASTILLO

El empresario admitió haber cometido errores, pero manifestó que eran necesarios ya que “Dios me ha puesto en estas circunstancias para que se vaya el presidente Pedro Castillo”.

Asimismo, expresó que varios de los implicados tienen miedo de que los maten por decir la verdad. “A Bruno Pacheco yo le dije colabora, di la verdad. Me dijo, ‘¿Tú me ayudas? ¿Me pones seguridad? Tú sabes que me van a matar. Por eso no se acogen a la colaboración eficaz, tienen miedo de que los maten, miedo a esta organización criminal. Gracias a Dios yo tengo el poder de defenderme y enmendar el error que he cometido”, señaló.

“Hay empresarios que han movido todos sus recursos para direccionar todo al caso Tarata con la final de desacreditarme y que el caso muera en Zamir Villaverde, Bruno Pacheco y Karelim López, para que no se vea el caso Sunat, el tema de los ascensos de la policía, para que no se vea el famoso caso PetroPerú”, agregó.

Por último, exhortó a la empresaria Karelim López a decir toda la verdad. “Sí Karelim López dice la verdad junto conmigo, mañana Pedro Castillo deja de ser presidente”, precisó.

“Le digo a la señora Karelim López con todo respeto, yo he colaborado con la justicia por el bien del país. Hay que ser hidalgos en aceptar las responsabilidades que tenemos y poder enmendarlas. Yo le pido que diga la verdad”, aseveró.

“Estamos ante una organización criminal liderada por el presidente de la República, Pedro Castillo, tengo pruebas. Hago esto para que el país tenga un presidente elegido por la voluntad nacional, y no como llegó Castillo con fraude”, acotó.

