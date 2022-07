Abogado de Zamir Villaverde empezará a entregar las 8 a 9 horas de audios que tienen a la Fiscalía

Foto: Congreso de la República

Zamir Villaverde empezará a entregar las pruebas que justifiquen su libertad. Julio Rodríguez, abogado del empresario, señaló que ha puesto a disposición del Ministerio Público las 8 a 9 horas de audio que revelarían los graves actos de corrupción del actual gobierno que involucrarían hasta al propio presidente de la República, Pedro Castillo.

“ No puedo dar una cantidad exacta de audios. Lo que sí puedo dar es un aproximado de horas que más o menos hemos conversado en algún momento [...] Por el momento se habla de unas ocho o nueve horas. Creo que eso queda absolutamente suficiente con la posibilidad de acceso a más información”, indicó el letrado a RPP.

En esa línea, la defensa legal de Villaverde indicó que su patrocinado procederá a acceder a los dispositivos donde tiene los registros de las conversaciones que aportarán a las investigaciones.

“ No hay contacto directo con el presidente. Lo recalco para que no se generen expectativas no correctas, pero sí hay vinculación con el núcleo familiar. Sobrinos, la entrega de pasajes a la familia del presidente de la República. Sí hay vínculos con ellos ”, agregó.

Como se recuerda, el juez Manuel Chuyo Zavaleta, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Anticorrupción, dispuso revocar la prisión preventiva contra Villaverde a solicitud de la fiscal de lavado de activos Karla Zecenarro, con quien habría llegado a un acuerdo para que se acoja a la figura de la colaboración eficaz.

Villaverde deberá pagar una caución de S/100,000 como condición y cumplir con reglas de conducta. Al respecto, la fiscal Zecenarro ha elevado un nuevo informe a la Fiscalía de la Nación detallando los movimientos bancarios realizados por el flamante colaborador eficaz y sus empresas con el objetivo de que abone el mencionado monto cuando esté en libertad.

FRAUDE ELECTORAL

Por lo pronto, Zamir Villaverde ha entregado, antes de su liberación, tres audios de “enorme importancia”, incluyendo uno que está relacionado al supuesto fraude cometido en las elecciones del 2021 tal como lo dijo en una sesión de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso en junio pasado.

“Involucra directamente a aquellos que estuvieron durante el proceso de realización de las coordinaciones con las autoridades (electorales). El señor Villaverde tiene audios que registran a aquellos que eran articuladores de la realización del fraude. [¿Con Vladimir Meza?] Correcto. Lo ha dicho Villaverde, con Meza, con Silvia Barrera, con Bruno Pacheco que estuvo presente desde el primer momento ”, precisó.

Ayer, el programa “Combutters” de Willax reveló una conversación por WhatsApp en la cual Villaverde le pide a Vladimir Meza, exalcalde de Huaraz, que entregue las pruebas del fraude.

“ Amigo, yo voy a apagar mi teléfono por seguridad. Apóyame, mira que mis empresas ni siquiera trabajan con el Estado y tus empresas sí trabajan con el Estado. Han ganado contratos, eso te puede perjudicar bastante. Lo mejor es que colabores en el extremo de cómo ganó las elecciones el sombrero ”, le habría dicho Villaverde a Meza el 23 de marzo de este año.

“ Échalo al jurado. Tarde o temprano tendrás que hacerlo ”, agrega el empresario investigado. En aquellas fechas, Zamir Villaverde todavía se encontraba internado en el penal Ancón I cumpliendo prisión preventiva. En el informe con el cual la fiscal Zecenarro sustentó su pedido para variar la prisión preventiva de Villaverde se incluye a otros personajes que habrían sido parte del supuesto fraude.

Los cuadernos de registros del inmueble mencionan los nombres de Bruno Pacheco, Vladimir Meza, Silvia Barrera y Fray Vásquez Castillo.