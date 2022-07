Jamila Dahabreh demandaría a Gigi Mitre por insinuar que pelea entre Farfán y Hurtado fue su culpa

Jamila Dahabreh tomaría acciones legales contra Gigi Mitre. (Foto: Captura)

Jamila Dahabreh no se quedó callada ante las recientes opiniones de Gigi Mitre sobre la polémica pelea entre Jefferson Farfán y Paolo Hurtado en los camerinos de Alianza Lima. Y es que la conductora comenzó diciendo que su discusión se trataría de un ‘lío de faldas’.

Ante ello, no dudó en mencionar a la modelo, pues es alguien a la que se le ha vito compartir momentos con diferentes futbolistas. “Yo creo que hay un tema de faldas y si es por Jamila Dahabreh, la chimpunera mayor, pues aún más lamentable porque ninguno de los dos ha sido su pareja estable (...) No me consta que haya sido ella, pero si sé que juega pichangas en todas las canchas”, dijo la conductora el miércoles 13 de julio.

Todo parece indicar que Jamila Dahabreh estuvo atenta a los comentarios de la figura de Willax TV, pues anunció medidas legales en su contra. Durante una entrevista con un medio local, se mostró incómoda por las palabras de Gigi Mitre.

“No tengo idea por qué me mencionan, ya tomaré acciones legales. ¿Vínculos? Ninguno confirmado, no hay pruebas, así que hay que tener cuidado con lo que se informa”, dijo para Trome.

Asimismo, lamentó que la presentadora de Amor y Fuego la llame ‘chimpunera mayor’ y otros calificativos, pues resaltó que siendo mujer no debería expresarse de dicha forma. Además, aseguró que le molesta que dejen entrever que el supuesto enfrentamiento entre los peloteros sea su culpa.

“Qué pena que Gigi, siendo mujer se exprese así de otra mujer. Es lamentable, yo no busco nada de nadie porque no hablo nada”, agregó.

Cabe mencionar que, ni Jefferson Farfán ni Paolo Hurtado se han pronunciado al respecto. Recordemos que, la noticia de su enfrentamiento comenzó cuando un periodista de ESPN señaló que ambos se agarraron a golpes en los entrenamientos.

Los conductores de Amor y Fuego señaló que es muy probable que Jefferson Farfán y Paolo Hurtado se han agarrado a golpes por un ‘lio de faldas’.

