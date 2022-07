Gigi Mitre se sorprende al saber que Gisela Valcárcel disfrazaba de vedette a Ethel Pozo en el colegio

Gigi Mitre se sorprende con revelación de Ethel Pozo. (Foto: Composición)

Ethel Pozo tuvo una íntima entrevista con Verónica Linares, dónde confesó algunos pasajes de su vida cuando era pequeña. En aquella época, su madre Gisela Valcárcel se convirtió en la reina de la televisión, lo que demandaba gran parte de su tiempo trabajando.

Por otro lado, la conductora de televisión, reveló que fue muy difícil para ella no compartir mucho tiempo con su madre en la etapa escolar. Además, explicó que en su momento le era muy difícil entender el trabajo de su progenitora porque ella era muy pequeña.

En medio de sus confesiones, Ethel Pozo terminó revelando uno de los episodios que marcaron su infancia. La prometida de Julián Alexander señaló que para las fiestas de Halloween en su colegio, ella tenía disfraz de vedette, que era el trabajo de su madre.

“Cuando venía Halloween y yo tenía que ir disfrazada a mi colegio, mi mamá me ponía el disfraz de vedette. Iba a la escuela y me pegaba contra la pared para que nadie me viera atrás. Yo tenía el disfraz ahí y cuando me lo ponía me trataba de coser, pero para mí, sentía que era calato”, reveló en la entrevista de YouTube.

Ethel Pozo reveló que Gisela la disfrazaba de vedette en Halloween. (Video: Willax)

Este comentario no pasó desapercibido para la conductora de Amor y Fuego, Gigi Mitre, quien se mostró apenada por lo sucedido. En sus palabras, señaló que ella no tomaría una decisión como esta en caso tuviera una hija. Por esta razón, considera que Gisela Valcárcel ahí si cometió una equivocación.

“Si yo fuese mamá, de lo último que disfrazaría a mi hija en época de colegio es de vedette. Gisela (Valcárcel) por querer hacerle ver a su hija que es normal lo hizo. Pobre hija, andaba sintiendo que estaba calata. Sus amiguitos seguro que tampoco entendían y ella nada entendía por eso se echaba contra la pared para que no le miren o algo. Pobrecita. Creo que ahí Gisela se equivocó. Eso me parece. ¿Cómo va a disfrazar a una niña de vedette?”, señaló bastante consternada la compañera de Rodrigo González.

QUIERE SER ACTRIZ

En otro momento de la conversación, la conductora de América Hoy confesó que una de sus pasiones ocultas es la actuación. Pero, pese a estar en televisión y ser hija de Gisela Valcárcel, aún no se le ha abierto alguna puerta en este ámbito artístico.

Comentó que luego de terminar el colegio, ella deseaba dedicarse a la actuación pero notó que no le era rentable por lo que decidió apostar por el mundo corporativo. Solo en una oportunidad fue parte de una cinta peruana y esto lo logró pidiéndole un casting a Fiorella Rodríguez y Adolfo Aguilar.

Pese a ese pequeño momento, ha querido volver a intentarlo sin embargo, no lo ha logrado. “Yo siempre he querido (ser actriz), pero cuesta así seas hija de famosa. ¡Quien me iba a llamar!”, agregó. Finalmente, aseguró que tiene toda la esperanza de que en algún momento pueda lograrlo y cumplir su sueño, pues le encantaría tener algún papel en la ficción.

“Aún en este 2022 sigo tocando puertas. No soy actriz, pero ese es mi gran sueño . Yo sigo llamando y pidiendo casting. Empezar con lo que sea, un papel chiquito. Me encantaría de mala, buena, extra o un cameo. Hay mucha gente que piensa que es fácil, que llamó o mi mamá, pero no porque he entrado desde los 36 a la televisión”, sentenció.

Ethel Pozo no pudo cumplir su sueño de ser actriz. (VIDEO: YouTube)

