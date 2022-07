Fabio Agostini coquetea con Johanna San Miguel y sorprende a todos en Esto es Guerra

Fabio Agostini coquetea con Johanna San Miguel. (Foto: Captura de América Tv)

Durante la última edición de Esto es Guerra se vivió un peculiar momento, pues nadie imaginó que Fabio Agostini iba a coquetear con Johanna San Miguel en medio de la pelea entre Alejandra Baigorria y Michelle Soifer. La actitud que tomó el español sorprendió a más de uno.

Este curioso momento se dio cuando el competidor de los ‘combatientes’ pidió la palabra para decirle cosas bonitas a la conductora del reality, quien señaló que se sentía mal y necesitaba que le digan palabras que le levanten el ánimo.

Fabio Agostini no dudó en intervenir en ese momento para indicar que le tenía mucho cariño a Johanna San Miguel, por lo que se ofreció de voluntario para que ella lo ‘tumbe’ en caso quisiera competir contra él.

“Viste que En boca de todos no he hablado mal de ti. Ni siquiera he hablado, te tengo mucho cariño. Y ya que estás hablando de competencia, que dices que nos tumbarías uno por uno, me ofrezco de voluntario para que me tumbes cuando quieras ”, manifestó.

Debido a que las palabras del español tenían otro sentido, Renzo Schuller y su compañera no pudieron evitar estallar de la risa por la proposición que le hizo el modelo. Asimismo, la conductora decidió seguirle el juego al competidor para saber hasta dónde se encontraba dispuesto a llegar.

Johanna San Miguel le comentó de manera contundente que ella sabría cómo tumbarlo en caso el español intentase meterse con ella. “ Escúchame mi amor, ¿cuántos años tienes? (...) Cuando tú te metas conmigo ya sabes dónde te voy a tumbar ”, replicó.

Cabe mencionar que las competencias en Esto es Guerra se encuentran bastante reñidas, pues esta semana se viene disputando la semifinal, el cual le permitirá a un equipo definir a los finalistas de la décima temporada del reality.

En medio de la discusión entre Alejandra Baigorria y Michelle Soifer, Fabio Agostini pidió la palabra para lanzarle una coqueta frase a Johanna San Miguel.

FABIO AGOSTINI EMPUJÓ A JOTA BENZ EN ESTO ES GUERRA

Cuando Jota Benz estaba a punto de tocar la campana y ganar la competencia para los ‘guerreros’, Fabio Agostini lo empujó, provocando que el cantante se quede sorprendido y tome la decisión de quedarse inmóvil reclamando por lo sucedido.

La aptitud de Fabio hizo que Jota haga su reclamo y quedó con un sinsabor al escuchar a la producción que solo les iban a llamar la atención a los ‘combatientes’. Asimismo, la voz en off de Esto es guerra, le preguntó al español si consideraba que su punto era válido pese al incidente.

Asimismo, el capitán de los ‘combatientes’ interviene para dar su punto de vista, esto ante el reclamo airado de los ‘guerreros’. Debido a que no se pudieron poner de acuerdo, el Tribunal finalmente le llamó la atención al ‘Galáctico’ por su actitud antideportiva.

