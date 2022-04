Influencer acusa a Jossmery Toledo y Fabio Agostini de no querer subir en la misma movilidad con ella

Valeria Saavedra acusó a los chicos reality de 'Divos'. (Foto: Instagram)

Desde que Jossmery Toledo y Fabio Agostini ingresaron a Esto es Guerra, no han parado de ser captados en diferentes situaciones juntos y esta vez causan polémica al ser acusados por una influencer de no querer compartir la movilidad con ella al terminar un show.

Según cuenta Valeria Saavedra, quien también formó parte del espectáculo que se realizó en Arequipa, los chicos reality se negaron a subir al mismo automóvil donde estaba ella y otros jóvenes, el cual los regresaría a sus hoteles.

A través de sus historias de Instagram, la joven no dudó en contar el desagradable momento que vivió junto a los modelos, aunque precisó que. a diferencia del español, la expolicia se comportó de buena manera.

“Yo pensé que íbamos a tener una buena relación con ellos sabes. Bueno, Jossmery fue chévere, cordial (…) La cosa es que queríamos salir y no teníamos quién nos lleve, y tuvieron que parar un taxi de la calle”, se le escucha decir a Saavedra.

Cabe resaltar que sus declaraciones fueron compartidas también en el portal de Instarandula y cobran relevancia, pues cuenta con una gran cantidad de seguidores en sus redes sociales y sube contenido de alto ‘calibre’.

“Jossmery Toledo y Fabio Agostini dijeron que no podían compartir carro con nosotros. Dijeron: “No, es que nosotros somos otras personas, somos otro grupo y nosotros no vamos a compartir carros con ellos”, contó sorprendida.

Finalmente, reveló que ella y sus amigos tuvieron que irse en otro carro. “Nos hicieron ir en un taxi de la calle”, culminó Valeria señalando que al costado suyo estaban los modelos en el auto que los iba a trasladar.

Cabe mencionar que en otro momento, Fabio Agostini compartió en sus historias de Instagram una fotografía al lado de Jossmery Toledo en un avión de regreso a Lima evidenciando que estuvieron juntos el último fin de semana.

Todo parece indicar que ambos habrían se habrían olvidado de sus diferencias y de la acalorada pelea que tuvieron en el 2020, cuando el español negó haber tenido algún romance con la exPNP y la comparara con la muñeca diabólica Annabelle. Por su lado, Jossmery no se quedó callada y lo calificó de patán e incluso aseguró que le dio vergüenza decir que sí estaban saliendo.

Jossmery Toledo y Fabio Agostini son acusados por Influencer. VIDEO: Instagram

MAGALY MEDINA SE BURLÓ DE FABIO Y JOSSMERY

Luego de algunos coqueteos entre Fabio Agostini y Jossmery Toledo, a pesar de haberse declarado la “guerra” desde el 2020, Magaly Medina no dudó en soltar algunas carcajadas y señaló que su repentino acercamiento sería para que la producción de Esto es Guerra no los despida. “Ahora en Esto es Guerra, lo han llevado a los dos. Saben que ahí ellos, o se van a odiar o van a terminar como ahora. A mi me parece que ya hay un coqueteo.”

“A mi me parece que ya hay un coqueteo. Ellos ya saben como pertenecer a un reality y si cada uno es indiferente a otro, van a terminar saliendo del reality. Si quieren permanecer, se hacen los locos, se olvidan de los insultos anteriores y coquetean”, agregó

Magaly Medina se burla de Jossmery Toledo y Fabio Agostini tras repentinos coqueteos: “Saben como pertenecer en EEG”. VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme

