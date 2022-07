Daniela Darcourt intentó quitarse la vida tres veces producto de la depresión: “No era feliz”

Daniela Darcourt intentó quitarse la vida tres veces producto de la depresión | VIDEO: Youtube / Preguntas que arden. Créditos a Christopher Gianotti.

Daniela Darcourt abrió su corazón en el espacio digital de Christopher Gianotti, llamado “Preguntas que arden”. La cantante de salsa habló abiertamente sobre el cuadro de depresión que padeció cuando tenía 22 años y recién se hacía un lugar en la industria musical, el mismo que la impulsó a intentar suicidarse hasta en tres oportunidades. Sin embargo, su pasión por el arte la salvaron.

Durante la entrevista, la intérprete de “Señor mentira” explicó que en aquel entonces se encontraba en una relación bastante tóxica y que llevaba una vida cargada de trabajo, pues lo único que deseaba era estar ocupada para dejar de lado los pensamientos negativos que invadían su mente.

“He sido paciente psiquiátrica a mucha honra y con mucho orgullo lo digo. Yo vivía una vida de ‘corre, corre’, quería abrumarme a mí misma porque no quería estar en mi casa deprimida. Mi vida había cambiado muy rápido, salí de Son Tentación y fue un proceso tedioso para mí. Estuve completamente sola y me dije ‘¿ahora qué mierd*** voy a hacer?’”, expresó en un inicio.

Daniela Darcourt abandonó Son Tentación en el 2018 para iniciarse como solista. (Foto: Captura de Youtube)

La presión de su expareja y el miedo de haber salido de una agrupación importante se juntaron con sus problemas personales: peleas con sus padres, miedos del pasado y la necesidad de encontrar un nuevo hogar. Pero no solo, también se sumó a la lista las inseguridades que tenía sobre su aspecto físico.

“No estaba feliz conmigo misma, tanto cuerpo como cabello, todo. Sentía que ya… Lo he dicho, me intenté suicidar y no una, sino tres veces, en momentos distintos. No me avergüenzo ni me da pena decirlo, tampoco lo digo con el afán de que me digan ‘pobrecita, qué bien que salga adelante’. Ahora soy feliz, salí de ese proceso por voluntad propia”, confesó.

Gracias a la ayuda psicológica que recibió y a su pasión por la música, Daniela Darcourt pudo superar sus problemas emocionales. “Un día me miré al espejo, lloré mucho y dije ‘Daniela, hasta hoy’. Y fue hasta ese día. Me llené de música. La música tiene una magia tan extraña que nadie puede explicar que hizo enamoré de mi profesión, me volví a enamorar de mí. Hoy por hoy, estoy feliz. Mientras tenga salud, todo está bien”.

MALA SUERTE EN EL AMOR

En la misma entrevista, la artista nacional comentó que ha sido muy difícil encontrar a su media naranja debido a su trabajo como bailarina y cantante, pues pocas personas son capaces de adaptarse a su estilo de vida nocturno.

“Mi carrera es muy tediosa, soy músico, bailarina, vivo en el mundo nocturno hace muchísimos años y que alguien se adapte realmente y comprenda, quiera asumir el hecho de estar con alguien que la mayor cantidad de su tiempo la pasa trabajando en un horario invertido, no sucede”, mencionó Daniela Darcourt.

También reveló que se considera a sí misma como una persona muy romántica, lo que le ha llevado a idealizar a sus exparejas. Esto ha ocasionado que no vea los problemas reales que suceden en su relación como, por ejemplo, cuando le fueron infiel.

“Me han tratado malísimo, me han engañado en mi cara, soy bien tonta cuando me enamoro, soy muy romántica hasta cierto punto de cegarme y ahí es donde uno comete muchos errores. Romantizas tanto tu relación, idealizas muchas cosas. Y cuando uno espera y no recibe lo que quisiera, también la pasa mal”, señaló Darcourt.

Daniela Darcourt confiesa que es muy romántica en el amor al programa de Christopher Gianotti. Video: Canal de Youtube 'Soy Gianotti'.

