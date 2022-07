Andrea Arana llama “diva” a Yahaira Plasencia por decir que prefiere no recibir regalos de sus fans

Andrea Arana criticó a Yahaira Plasencia por las recientes declaraciones que tuvo en una entrevista. (Foto: Instagram)

Andrea Arana, conductora de Un Día en el Mall, cuestionó a Yahaira Plasencia por afirmar en una reciente entrevista que prefiere no recibir regalos de sus fans por miedo a que estos carguen mala vibra o tengan algún aparato tecnológico que permita espiarla a escondidas. La joven presentadora cree que la salsera exageró, pues ni siquiera los grandes artistas tienen ese miedo.

Durante la emisión del programa de Willax TV, de este jueves 14 de julio, Arana inició su crítica resaltando que cantantes de renombre internacional, como Beyoncé, Jennifer López o Dua Lipa, reciben con gran amor los detalles que les dan sus fanáticos, sin imaginar que estos tienen una segunda intención de herir o transmitir mala energía.

“Todas cuando están en un concierto, les avientan de todo y lo cogen con amor. Fui al concierto de Karol G, les hacían peluches o muñecos. Todas aceptan de todo. ¿Por qué solo Yahaira piensa que todo lo que le van a dar es con mala vibra? Eso es por sus propios pensamientos. Recuerda que tú atraes lo que tú eres, lo que tú generas”, dijo inicialmente.

Su compañera de conducción, Valeria Flórez, intentó sacar cara por Yahaira, indicando que es posible que existan algunos haters que se hacen pasar por fans para dar regalos con una vibra negativa. Sin embargo, Andrea no soltó a la popular ‘Reina del totó’.

“Eso lo veo de gente enferma y loca, cosa que sí existe. Pero aun así, mi reina, ni las artistas más grandes y famosas hablan de esa forma. Todo lo contrario, leen todas las cartas, tienen todo lo que le regalen las fans (...) ¿Por qué no se preocupó de que la maletera no tenga cámaras o micro? Yaha, hay comentarios que no los debes decir, cuando lo dices de esa manera tan pública, estás pisando huevos de diva”, agregó la conductora.

Finalmente, Andrea Arana le recordó a la salsera que ella misma admitió en el pasado que Jefferson Farfán la ayudó a comprar instrumentos para su empresa, cosa que negó en una entrevista. “Hay registros, todo lo que digas en Internet queda grabado y queda para la eternidad. Hay audios donde se confirma que Yahaira recibía dinero de Jefferson”.

Andrea Arana llama “diva” a Yahaira Plasencia | VIDEO: Willax TV / Un día en el mall

¿QUÉ DIJO YAHAIRA PLASENCIA?

En conversación con Carlos Orozco, Yahaira Plasencia aseguró que ser perseguida por la prensa ha hecho que se vuelva una persona bastante desconfiada. Es por ese motivo que no tiene citas románticas, ni usa los regalos que le dan sus seguidores porque cree que alguien podría traicionarla eventualmente.

“Me da miedo hablar con cualquier persona, pienso que tiene un micrófono por ahí grabándome. O me regalan un peluche y busco bien porque va a haber un micrófono o una camarita. Me he quedado traumada. Tengo mucho miedo con quién hablo o con quién no, uno no sabe qué puede pasar más adelante. Uno no puede confiar en la gente”, dijo.

Este miedo se originó porque un fan le regaló una muñeca de ella misma en el 2018. Aunque le gustó mucho el presente, su madre le advirtió que no era conveniente recibir esa clase de detalles, pues podrían dañarla. Yahaira Plasencia hizo caso omiso a su consejo y poco después empezó a sentirme mal sin motivo aparente, por lo que tuvo que hacerse una limpia en República Dominicana.

“Un señor me dijo muchas cosas que me dejaron movida, sabía toda mi vida sin conocerme. Me dijo que me cuide. La maldad existe y las malas vibras también. Uno siempre tiene que estar reforzada espiritualmente. Yo soy muy creyente porque he pasado por eso, y me cuido mucho”, añadió.

Yahaira Plasencia y sus razones para estar soltera desde hace 2 años | VIDEO: Youtube / Ventana de Emergencia. Créditos a Carlos Orozco.

SEGUIR LEYENDO: