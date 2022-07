Katherine Ampuero considera que se debe “solicitar impedimento de salida del país para Yenifer Paredes y evitar su fuga” | ENTREVISTA

Exprocuradora Katherine Ampuero

La primera dama Lilia Paredes se presentó hoy ante la Comisión de Fiscalización del Congreso. Lejos de responder las preguntas del grupo de trabajo por el caso de su hermana Yenifer Paredes, quien fue captada en un video ofreciendo obras de saneamiento en la comunidad de Chadín (Cajamarca), optó por el silencio a recomendación de su abogado Benji Espinoza.

Infobae buscó la opinión de la exprocuradora anticorrupción Katherine Ampuero, quien señaló que sería muy grave que la esposa del presidente Pedro Castillo haya recibido a empresarios en Palacio y, luego, estos ganarán contratos con el Estado. Solicitó al Ministerio Público que considere la actitud de Yenifer Paredes como una evidente obstaculización a la justicia y plantee el impedimento de salida del país para que no se fugue como el exsecretario presidencial Bruno Pacheco y el exministro de Transportes Juan Silva.

La primera dama Lilia Paredes se acogió al silencio en la Comisión de Fiscalización para no responder por el caso de su hermana. ¿Esta actitud puede perjudicarla?

Si bien es cierto está en su derecho guardar silencio ante las preguntas; sin embargo, resulta un mensaje político sumamente negativo porque la ciudadanía necesita conocer la verdad. Este es un caso mediático porque se trata de la esposa y la cuñada del presidente que está involucrada en hechos de corrupción como hemos visto en la denuncia periodística de Cuarto Poder. Entonces, lo que se busca es escuchar explicaciones y, para eso, ambas fueron citadas a la Comisión de Fiscalización. Ellos contradictoriamente, de manera reiterativa, señalan que van a contribuir con la justicia, que su gobierno es transparente, que lucha contra la corrupción y se diferencia de los demás. Sin embargo, en los hechos se ve todo lo contrario. Guardan silencio porque tienen miedo a contar la verdad. Ha dicho que ya declaró ante el Ministerio Público, pero sabemos que esas declaraciones son reservadas. Se ha perdido una gran oportunidad.

Si bien la protagonista de este último escándalo es Yenifer Paredes, hay también este registro de la reunión entre Lilia Paredes y el empresario Hugo Espino, quien terminó ganando la obra de saneamiento en Cajamarca, en Palacio de Gobierno. ¿Usted cree que la primera dama tenga alguna responsabilidad mayor en este caso que, tal vez, nos podamos enterar en los próximos días?

Sería grave descubrir que la primera dama ha estado recibiendo a empresarios en Palacio de Gobierno y que, luego de estas visitas, estos hayan resultado beneficiados con otorgamiento de obras del Estado. Eso sería muy grave y la vincularía directamente con hechos de corrupción. Así que la Fiscalía, y confío en que harán un buen trabajo, verificará el registro de visitas y las horas de los ministerios, principalmente, el del Transportes y Comunicaciones que, como ya sabemos, estaba manejado por el hoy prófugo de la justicia exministro Juan Silva, quien es muy allegado al presidente. Si bien es cierto que se ha develado que este empresario, que ahora no sabemos su paradero y probablemente vaya a engrosar la lista de prófugos de la justicia, se ha reunido con la primera dama, ella debería explicar en qué consistió estas visitas. Qué temas hablaron, cuántas visitas y horas fueron. Y también mencionar si ha recibido a otros empresarios en Palacio de Gobierno.

En los últimos meses se habla que Lilia Paredes ha cobrado mayor protagonismo en el entorno presidencial.

Creo que tiene una connotación legal y espero que el Ministerio Público esté tomando las acciones del caso. Tiene que solicitar un requerimiento de impedimento de salida del país para Yenifer Paredes y así evitar su fuga.Igual para el empresario Hugo Espino, quien era su amigo para ayudarle a lograr estas obras de saneamiento. Este señor Espino todavía no tiene la calidad de investigado. La fiscalía tiene que ampliar la pesquisa e incluirlo a él para pedir su impedimento de salida del país y alertar a la Policía que dé con la ubicación de estas personas. Tenemos que saber sus paraderos a efectos de que no suceda como Bruno Pacheco, el exministro Silva y los sobrinos. Ya tenemos a muchos prófugos. Creo que de eso ya debió haber aprendido el Ministerio Público como la Policía, en la que no confiamos porque depende del ministro del Interior designado por el Ejecutivo. Los últimos ministros han tenido actuaciones muy cuestionadas y, lamentablemente, han estado ahí para blindar a estas personas que se han fugado.

El abogado de Yenifer Paredes ha dicho que su patrocinada se va poner a derecho ante las autoridades y que no está fuera del país. ¿Cómo se agrava la situación de la cuñada del presidente que no haya ido a las citaciones de la fiscalía ni de la Comisión de Fiscalización?

Y han presentado un escrito diciendo que ella [Yenifer Paredes ]vive en un caserío de la región Cajamarca. Eso es querer pues entorpecer las investigaciones. Cuando se tiene un abogado, se señala el domicilio procesal y ese debe estar en Lima. Entonces, es bastante notorio esta conducta obstaculizadora, obstruccionista y dilatoria de Yenifer que, más bien, debe ser utilizado por el Ministerio Público para pedir, como vuelvo a repetir, un impedimento de salida del país y ordenar su ubicación de manera inmediata. Toda esa conducta nos hace presagiar de que ella también va engrosar la lista de fugados. Así que depende todo de la fiscalía. Su abogado ha salido, pero no quiso decir dónde estar para que no se le notifique a su domicilio procesal.

Causa intriga que Yenifer Paredes vaya a Cajamarca a ofrecer estas obras y, a su regreso, no le haya comentado a su tío que es el presidente de la República sobre sus gestiones. Digamos, ambos residen juntos en Palacio de Gobierno y es poco probable que Pedro Castillo no haya tenido conocimiento del asunto.

Lo que llama aquí la atención es que si no tuvieron nada que ver, cuál es el motivo para no declarar y guardar silencio en el caso de la primera dama. Y en lo que respecta al presidente Castillo de no concurrir y dar la cara a la Comisión de Fiscalización. Va y explica públicamente. Es más, significa una gran ocasión para que se dirija al pueblo peruano y brinde su verdad. Sin embargo, no lo está haciendo.

La fiscal de la Nación Patricia Benavides dispuso que se le inicie una investigación por tráfico de influencias al presidente Castillo en el tema de los ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas. ¿Cómo toma que el Ministerio Público avance con estas pesquisas?

Lo que ha hecho la doctora Patricia Benavides es un gran paso en la lucha contra la corrupción y la averiguación de la verdad. Deja sin efecto ese precedente nefasto que estableció su predecesora Zoraida Ávalos cuando abrió investigación, pero dispuso la suspensión de todo acto de investigación justamente por el caso Puente Tarata y los ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas. Hoy, la fiscal de la Nación hizo lo que el ex fiscal Pablo Sánchez no hizo por, tal vez, su amistad con Zoraida Ávalos. No la quería dejar sin piso. Lo que correspondía era que se deje sin efecto esa disposición fiscal de Ávalos y se inicien los actos de investigación del presidente. Esto ya es un tema zanjado por el Poder Judicial que, en una resolución, señaló que no existe ningún impedimento legal a efectos que un presidente de la República pueda ser investigado preliminarmente.

En este tema de los ascensos, particularmente, la situación del presidente es muy complicada. En una primera declaración ante la fiscalía negó que haya ejercido algún tipo de presión, pero el ex comandante general del Ejército José Vizcarra ha mostrado pruebas que desmiente su versión.

En el caso de los ascensos, así como del Puente Tarata, hay mucha evidencia que vincula al presidente. Lamentablemente, por esa decisión que tuvo Zoraida Ávalos, no se le podía investigar. Ya no está blindado por la fiscal de la Nación. Ahora va tener que responder por este caso que es bastante completo. Hay mucha evidencia que vincula al presidente de la República con su entonces secretario Bruno Pacheco. Y que ambos buscaban tener interferencia dentro de los ascensos de las Fuerzas Armadas tratando de que sus conocidos o allegados sean ascendidos.

Ahora que la Fiscalía de la Nación dispuso abrir investigación por el caso Puente Tarata y los ascensos, lo lógico es que ocurra lo mismo con la licitación irregular del biodiesel en Petroperú que su pesquisa también fue suspendida.

Totalmente porque estos casos del Puente Tarata, los ascensos y lo del biodiesel de Petroperú estaban dentro de esa carpeta que la ex fiscal de la Nación Zoraida Ávalos suspendió toda investigación. Entonces, lo que corresponde es mantener un mismo criterio. La ley se debe aplicar para todos y si ya se dispuso actos de investigación contra el presidente por el caso Tarata y los ascensos irregulares, entonces el caso de Petroperú, que implica al empresario Samir Abudayeh, tiene que seguir lo mismo y disponer las pesquisas. No se puede aplicar la ley de manera distinta.