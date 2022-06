Alessia Rovegno elogia a Hugo García y resalta su amor por él: “Es el novio soñado y no tiene defectos”

Alessia Rovegno asegura que Hugo García no tiene defectos. (Foto: Captura / Instagram)

Alessia Rovegno está cada vez más enamorada de Hugo García. La modelo visitó el set de En Boca de Todos este 09 de junio y participó de una divertida secuencia de preguntas y respuestas donde habló de su romance con el chico reality.

Como se sabe, ambos acaban de cumplir 6 meses de relación y no dudan en expresar sus sentimientos, ya sea en redes sociales o en televisión nacional. Por ello, la producción del programa preparó unas interrogantes para conocer más sobre la química que hay entre los dos.

“¿Hugo es el novio que siempre soñaste?”, fue la primera pregunta que leyó el conductor Ricardo Rondón y a la que Alessia Rovegno no dudó en contestar. “Sí, claro. Tenemos una relación muy bonita, nos sumamos mutuamente. Así que sí, por supuesto, es el novio soñado” .

Asimismo, la hija de Bárbara Cayo confesó que una de las cosas que la enamoró de Hugo García fue su sonrisa. Además, resaltó que es un hombre que tiene un buen corazón.

“Tengo que aceptar que una de las cosas que más me enamoró (de Hugo) fue su sonrisa, pues es muy tierna, real y sincera (...) Me gusta que sea trabajador, que cuide mucho a su familia y que tenga un corazón muy bonito”, dijo haciendo suspirar a todos los conductores.

Finalmente, sorprendió al señalar que, hasta el momento, no le ha encontrado ningún defecto al integrante de Esto es Guerra. “¿Qué defecto crees que debo corregir?”, fue la consulta a la que la candidata al Miss Perú aseguró que no tiene nada de qué quejarse.

“No, pues, yo me fijo en lo positivo, no en lo negativo. Todavía no he podido conocer algo que me diga ‘no’. Ningún ser humano es perfecto, pues, pero no hay ningún defecto en él, no tengo nada de qué quejarme, nada” , sentenció.

Alessia Rovegno resalta su amor por Hugo García. (VIDEO: América TV)

ALESSIA ROVEGNO NIEGA HABER QUERIDO COLARSE EN EL CONCIERTO DE KAROL G

Alessia Rovegno y Hugo García fueron blanco de críticas el pasado domingo 05 de junio luego de que un video en TikTok dejara en evidencia que ambos intentaron colarse en la fila para entrar al primer concierto de Karol G.

En el clip se puede ver a la pareja queriendo entrar por un costado sin hacer la larga cola, pero un efectivo policial les niega la entrada y para no hacer escándalo, el chico reality y la modelo se retiraron muy avergonzados. Sin embargo, en una entrevista con un medio local Alessia Rovegno aseguró que la situación se tergiversó, pues ella nunca quiso colarse con Hugo García así como se deja ver en las imágenes que se volvieron viral.

“Se malinterpretó, para empezar Hugo y yo no nos colamos, nosotros fuimos por trabajo al concierto con una marca y esa marca llegó con su seguridad para que nos lleve al box donde estábamos porque lo habíamos separado”, dijo para Trome.

“Empezaron a decir que nos colamos, no fue así para nada, fue totalmente trabajo de la marca que nos estaba llevando al box”, agregó.

Hugo García y Alessia Rovegno pasan bochornoso incidente al querer colarse en la fila para ver a Karol G. (Video: Tiktok)

