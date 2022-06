‘Chorri’ Palacios y su ácida crítica tras eliminación de Perú: “No se dieron cuenta de lo que estaban jugándose”

Roberto 'Chorri' Palacios criticó el nivel de la selección peruana ante Australia en repechaje Qatar 2022.

La derrota de la selección peruana ante Australia sigue dejando comentarios en el ámbito nacional. Y es que se dejó escapar la oportunidad de clasificar al Mundial de Qatar 2022 en un partido con puntos bajos en el elenco nacional. En ese sentido, Roberto Palacios habló sobre el desempeño de los jugadores y manifestó que no estuvieron conscientes de lo que había en disputa.

“ Yo creo que no se dieron cuenta de la realidad de lo que estaban jugándose. Ellos tuvieron que dar más de lo que dieron. No es por criticarlos, pero era un partido clave e importantísimo para todos los peruanos y los que tuvieron que hacer su mejor partido, no lo hicieron”, declaró en una entrevista para el diario Depor.

Del mismo modo, el ‘Chorri’ expresó que a pesar del bajo rendimiento, reconoció el esfuerzo hecho por el plantel para alcanzar esta etapa definitoria. “Muy triste porque solo faltaba un escalón para estar nuevamente en una Copa del Mundo y estoy muy apenado porque no consiguieron esa hazaña. Yo no les puedo reclamar, tampoco jugaron bien, pero lastimosamente, solo queda palabras de agradecimiento por haber llegado con todo su esfuerzo hasta esta instancia”, dijo.

Casi todos los elementos de la ‘bicolor’ estuvieron en un nivel muy por debajo del cual han venido mostrando a lo largo de las recientes Eliminatorias Sudamericanas. De hecho, culminaron en el quinto lugar tras haberse sobrepuesto a diversas situaciones complicadas, como la remontada que realizaron desde mediados del 2021, la cual le terminó otorgando ese cupo a la repesca.

Pedro Gallese, Alexander Callens y Carlos Zambrano fueron los que iniciaron y soportaron los pocos, pero incisivos ataques de los ‘Socceroos’. Además de Edison Flores, que ingresó en el tiempo extra y generó peligro con su cabezazo que estrelló en el palo.

Tapada de Gallese en el Perú vs Australia. Video: TNT Sports Chile

AUSENCIA DE YOSHIMAR YOTÚN

Por otro lado, en medio de la preparación para el duelo ante la selección de Oceanía, Ricardo Gareca tuvo la mala fortuna de perder en el once titular a Yoshimar Yotún, quien es un habitual en su esquema y el organizador de juego desde la primera línea de volantes. Una sobrecarga en la pantorrilla derecha le dejó fuera del cotejo.

Justamente, el exfutbolista sobre la ausencia del jugador de Sporting Cristal, considerándolo como clave y el diferente del equipo. “Yoshimar es clave en la selección. Yo siempre lo dije, pero mucha gente no le prestaba atención. Es un jugador diferente en la selección, que saca la pelota desde atrás, marca, juega, tiene entrega, pero tampoco es una excusa porque al que le toca y él está ahí tiene que tratar en hacer bien su trabajo”, comentó.

El reemplazo de ‘Yoshi’ fue Christofer Gonzales, de otras características y de un corte más ofensivo. Sin embargo, no llegó a suplirlo como correspondía y eso lo notó el combinado patrio en la elaboración de fútbol y la falta de claridad en los pases.

Christofer Gonzales, reemplazo de Yoshimar Yotún, no brilló en el Perú vs Australia. | Foto: FPF

PENAL DE ALEX VALERA

Finalmente, el autor del polo con el ‘Te amo Perú’ dejó evidenciado su malestar y lanzó una indirecta hacia algún referente de la ‘bicolor’, quien considera que debió ejecutar la pena máxima y no Alex Valera, un delantero con menor experiencia en estas instancias.

“ De repente alguno con experiencia se hizo el loco, y él sintió que sí podía hacerlo. Pero después cuando caminas del medio campo hacia el punto de penal todas las cosas te vienen en mente y ahí las piernas te empiezan a temblar. Yo creo que eso pasó, pero no hay que reprocharle, ni a él ni a Advíncula”, aseguró.

Perú perdió en tanda de penales y le dijo adiós al Mundial Qatar 2022. (Video: ESPN).

