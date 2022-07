Perrito actor busca amor de su dueño de manera peculiar y enternece las redes

(Captura: TikTok / @tomyslx)

En el mundo del cine, hay más de una recordada mascota que se robó el corazón de todos los cinéfilos. Basta con recordar a la entrañable Lassie, el travieso Beethoven o el pequeño pero valiente Milo. Pero en la vida real también existen perritos que son capaces de robarnos una sonrisa producto de sus inocentes travesuras.

Una escena así quedó registrada en un video que en poco tiempo se convirtió en viral en la red social de TikTok, generando miles de comentarios enternecedores para el protagonista de las imágenes.

Ocurre que en el mini clip en cuestión se puede observar cómo un perrito de la raza bulterrier se encontraba durmiendo plácidamente en su cama hasta que de un momento a otro se tiró al suelo.

Lo que llamó la atención de los miles de cibernautas que han visto el video es que la linda mascota no quiso mover ni un solo músculo para reincorporarse hasta que sea su dueño quien se acerque, le dé cariño y lo acomode nuevamente en el colchón.

Según se puede observar en el video subido por el tiktoker @tomyslx, el dueño del can y una mujer se encontraban en casa tranquilamente disfrutando de la televisión un día cualquiera mientras sostenían una amena conversación .

De un momento a otro ocurrió lo impensado. El perro se fue moviendo sigilosamente hasta el borde de su colchón y si medir peligro, se dejó caer pesadamente a suelo.

No pasó demasiado tiempo hasta que la mujer se percató del ‘accidente’ y de inmediato dio la voz de alerta a su compañero para que vaya en socorro del otro miembro de la familia que yacía casi inerte en el piso.

Así fue que el muchacho se levantó rápidamente del colchón en el que reposaba para ir en rescate de su mejor amigo. Al principio le ganó la preocupación, pues el hombre genuinamente había creído que su mascota había sufrido un fuerte golpe en la cabeza y esto le impedía moverse.

Pero grande fue su sorpresa, y su alivio también, al percatarse que solo se trataba de un engreimiento del can para ganar la atención de su protector y que este le prodigue un poco de amor estando en sus brazos.

Lo que más llamó la atención de los cibernautas fue que en la parte final del video, el tiktoker mostró a su mascota completamente sano y haciendo de las suyas mientras se sube al mismo sillón donde estaba su dueño y echarse a descansar. Todo mientras su cuidador estaba en el trabajo, ganando unos soles más para mantener a su mejor amigo.

Como era de esperarse, el video clip de 58 segundos de duración, se ha convertido en viral y ha sido compartido miles de veces en cuanta red social ha llegado. Tan solo en la aplicación de TikTok ya ha sido reproducido más de 1.7 millones de veces. Los me gusta no se quedan atrás y hasta el cierre de esta nota ya suman casi cien mil. Con relación a los comentarios, se pueden ver de los más variados, la mayoría festejando la gracia del perrito y su particular manera de pedir amor a su dueño.

“Ponle una escalerita para el sillón...capaz si le duele pero poco... yo también me rompí la pata”, “el último perrito es un impostor, ni modo”, “jajajajaja te amo perrito actor”, “pienso que Tomy debería llevarse el premio al mejor actor”, son algunos de los mensajes que se pueden ver.

(Video: TikTok / @tomyslx)

SEGUIR LEYENDO