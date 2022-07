Se elevan a 36 los casos de viruela del mono en Perú

Se incrementó a 36 los casos de la viruela del mono en Perú y según el ministerio de Salud, estos contagios se presentan en Lima Metropolitana, Lima Provincia y Callao.

De acuerdo a datos oficiales del Minsa, se sabe que estos casos se registran en los distritos de: Surco, Jesús María, Pueblo Libre, Cercado de Lima, San Martín de Porres, Los Olivos, Santa Anita, San Miguel, Rímac, Surquillo, San Borja, San Isidro, Mi Perú y Barranca.

Se conoció que todos los pacientes ya recibieron asistencia médica y están siendo monitoreados. Asimismo, se está realizando la identificación de sus contactos, quiere decir, las personas que hayan estado cerca a los pacientes para descartar más contagios e iniciar con el cerco epidemiológico.

Al conocer que la enfermedad avanza rápidamente, las autoridades del ministerio de Salud han solicitado a la población no bajar la guardia y continuar con los protocolos de seguridad como el uso correcto de las mascarillas a fin de evitar más propagación de la enfermedad. Además, recordó que es necesario tener las manos limpias y que al primer síntoma el paciente sea trasladado a un centro de salud.

¿Cómo se transmite la viruela del mono?

La viruela del mono se transmite por las secreciones de la persona infectada, a través del contacto físico, por compartir objetos contaminados o por la salpicadura involuntaria de la saliva al toser o hablar.

Etapas de la enfermedad

Según el médico infectólogo del Instituto Nacional de Salud (INS), Luis Pampa, la enfermedad tiene dos periodos, según explicó para la agencia Andina. El primero es asintomático y consiste en la fase de incubación, donde el virus se reproduce durante 21 días, pero no manifiesta ningún síntoma.

El segundo periodo es sintomático, donde debido a la invasión del virus el paciente manifiesta síntomas como fiebre, malestar general e inflamación de los ganglios linfáticos (que se encuentran en el cuello, la axila, el tórax, el abdomen y la ingle).

Uso del preservativo no protege contra la viruela del mono

En entrevista con Buenos Días Perú, el doctor Víctor Suárez, jefe del Instituto Nacional de Salud, dio mayores detalles sobre esta enfermedad y recomendó a la ciudadanía mantener la guardia para evitar su transmisión.

Además, dejó en claro que un punto importante para la transmisión de este nuevo virus es por relaciones sexuales, el cual aclaró que esto no se da por los fluidos, sino por el contacto de piel con piel en la zona de los genitales, lugar donde también aparecen las típicas ampollas de la Viruela del Mono. Asimismo, destacó que el preservativo no inhibe al virus y que pese a que una pareja lo use, el contagio se dará sí o sí.

“La forma de transmisión es diferente a la del COVID-19, tiene una velocidad de contagio mucho menor. Recordemos que en el caso del ómicron de un caso podemos encontrar ocho, así de manera rápida, en cambio, en la viruela del mono un caso puede originar otro más. La principal forma de contagio es el contacto de la piel, quiere decir que cuando una de las personas tiene lesiones, ampollas con contenido líquido, son las más contagiosas y es la que produce la transmisión”, expresó.

“Lo que estamos observando aquí en el país, es que quizás el punto de mayor transmisión de la enfermedad es por la vía sexual, podría ser una de las principales vías de transmisión y hay que tener cuidado porque el uso del preservativo no necesariamente protege o te cubre de esta enfermedad. Hay muchas enfermedades que no necesariamente están en las secreciones genitales y no en la piel y al momento de tener relaciones sexuales por el contacto por la piel, de esa manera, el uso del preservativo, si bien protege para algunas enfermedades de transmisión sexual, en este caso de manera específica de la viruela del mundo no protege ”, aclaró el especialista.

