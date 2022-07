Jefe del INS asegura que uso del preservativo no protege contra la viruela del mono

Especialista dejó en claro que preservativo no es un método barrera para evitar el contagio de la viruela del mono.

El incremento por los casos de la Viruela del Mono sigue preocupando a los peruanos, sobre todo al conocer que en la capital se han presentado 15 casos positivos. Como se recuerda, el ministro de Salud, Jorge López, manifestó su alerta y pidió a la población no bajar la guardia frente al nuevo virus que empieza a azotar al mundo entero.

En entrevista con Buenos Días Perú, el doctor Víctor Suárez, jefe del Instituto Nacional de Salud, dio mayores detalles sobre esta enfermedad y recomendó a la ciudadanía mantener la guardia para evitar su transmisión.

Además, dejó en claro que un punto importante para la transmisión de este nuevo virus es por relaciones sexuales , el cual aclaró que esto no se da por los fluidos, sino por el contacto de piel con piel en la zona de los genitales, lugar donde también aparecen las típicas ampollas de la Viruela del Mono. Asimismo, destacó que el preservativo no inhibe al virus y que pese a que una pareja lo use, el contagio se dará sí o sí.

“La forma de transmisión es diferente a la del COVID-19, tiene una velocidad de contagio mucho menor. Recordemos que en el caso del ómicron de un caso podemos encontrar ocho, así de manera rápida, en cambio, en la viruela del mono un caso puede originar otro más. La principal forma de contagio es el contacto de la piel, quiere decir que cuando una de las personas tiene lesiones, ampollas con contenido líquido, son las más contagiosas y es la que produce la transmisión”, expresó.

“Lo que estamos observando aquí en el país, es que quizás el punto de mayor transmisión de la enfermedad es por la vía sexual, podría ser una de las principales vías de transmisión y hay que tener cuidado porque el uso del preservativo no necesariamente protege o te cubre de esta enfermedad. Hay muchas enfermedades que no necesariamente están en las secreciones genitales y no en la piel y al momento de tener relaciones sexuales por el contacto por la piel, de esa manera, el uso del preservativo, si bien protege para algunas enfermedades de transmisión sexual, en este caso de manera específica de la viruela del mundo no protege ”, aclaró el especialista.

Norma Técnica para prevención y manejo de pacientes con Viruela del Mono

El Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública (Dgiesp), aprobó la norma técnica para la prevención y manejo de los casos sospechosos o confirmados de la viruela del mono.

La Resolución Ministerial N° 479-2022/MINSA da a conocer los criterios diagnósticos para los casos sospechosos, proporciona los lineamientos para el diagnóstico de laboratorio, así como también los lineamientos de manejo clínico de los casos de la enfermedad.

Jorge López, titular del Minsa, precisó que estas personas contagiadas, cuyas edades se dan entre los 20 y 36 años, están en los distritos de Lima Cercado, Santiago de Surco, Jesús María, Pueblo Libre y San Martín de Porres.

Manifestó que estas personas están siendo monitoreadas por personal de salud que, además, están haciendo seguimiento a los contactos que tuvieron estos pacientes con familiares o conocidos.

