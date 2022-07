Aníbal Torres niega que será obligatorio el uso de mascarillas en espacios abiertos “porque limita la libertad de las personas”

Aníbal Torres habla del uso de mascarillas. VIDEO: TV Perú

El jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, acompañado de ministros de Estado, dio una conferencia de prensa este miércoles para informar sobre las últimas decisiones adoptadas en sesión del Consejo de Ministros.

En un momento, el premier se refirió al COVID-19 y dijo que no habrá uso obligatorio de mascarillas en espacios abiertos, tal como había anunciado el ministro de Salud.

“No es cierto, como escucho a veces en algunos medios, que se ha restablecido la obligatoriedad de utilizar la mascarilla en lugares públicos. Pero frente a este incremento [de contagios del coronavirus], sí recomendamos a la población que utilice la mascarilla”, expresó.

Manifestó que como Ejecutivo no podrían ahora obligar nuevamente a que se utilice la mascarilla en lugares abiertos al público, porque eso limita la libertad de las personas en un momento en que la mayoría de ciudadanos ya está vacunados, o a la mayoría ya les ha dado la COVID-19, y eso también les sirve de refuerzo.

En esa línea, Torres invocó a que se vacunen. Dio a conocer que un 90 % de ciudadanos tienen la primera dosis, pero debería ser 100 %. Con la segunda dosis tenemos al 84 %, con la tercera dosis el 65 %, y dijo que allí vienen trabajando intensamente porque sirve para reforzar las defensas. Con la cuarta dosis apenas suma el 20 % .

Reconoció que hay un incremento de casos y en la última semana han habido 78 muertos, y de esa cifra el 75% de muertos son personas no vacunadas. “Es decir, la persona que no se ha vacunado está en un grave riesgo de morir por la covid. En las personas vacunadas, eso sí, el riesgo de muerte se ha reducido al mínimo. Invocamos a toda la ciudadanía para que se vacune hasta con la tercera dosis. Para defender su salud, su vida, y de su familia, y la sociedad en general”.

A su vez, Jorge López, ministro de Salud, dijo que en relación a lo que es covid estamos teniendo un ascenso de caso en provincias, mientras que a nivel capital estamos teniendo una meseta, y lo que nos va a ayudar es el uso adecuado de mascarillas y la vacunación con su tercera o cuarta dosis. Por ello, instó a la población a que acuda.

“Recordar a la población que el uso de la mascarilla se da en espacios abiertos cuando hay aglomeración de personas. Pero si estamos en un espacio abierto y estamos libres [solos], eso ya lo puede decidir la persona si usa o ya no usa. Cuando hay aglomeraciones sí es obligatorio”, refirió.

Perú, el país con mayor tasa de mortalidad por covid-19, reintrodujo este lunes el uso obligatorio de mascarillas por el incremento de contagios en la cuarta ola de la pandemia, informó el gobierno.

VIRUELA DEL MONO

Respecto a la viruela del mono, Aníbal Torres comentó que a la fecha hay 15 casos en el Perú, y el Minsa está controlando para que no se difunda más esta pandemia, que no es tan peligrosa como la del covid.

Acotó que a la fecha no se adquieren vacunas porque todavía no se ha establecido una vacuna efectiva contra la viruela del mono, ya que no es igual a la viruela común.

SEGURIDAD CIUDADANA

Torres también anunció que el día viernes se realizará una sesión del Consejo de Ministros enfocado en la seguridad ciudadana, con el objetivo de atacar el problema de la delincuencia y que los efectivos de la Policía Nacional patrullen las calles con apoyo de las Fuerzas Armadas. Recalcó que es necesario un trabajo conjunto para enfrentar la delincuencia en los principales distritos y ciudades del Perú.

“Estamos convocando al Consejo de Ministros para el viernes y tratar exclusivamente este tema (de la inseguridad ciudadana), le hemos hecho presente al titular del Interior y de Defensa para que ambos coordinen y se comience a patrullar la ciudad, es decir, la policía con auxilio de las Fuerzas Armadas en lugares peligrosos”, indicó.

Agregó que hay alcaldes distritales que han solicitado la presencia de las Fuerzas Armadas, para que la delincuencia no siga ganando terreno en las calles.

“Tenemos que comenzar a proteger realmente al ciudadano para que puedan hacer su actividades sin peligro, por eso se decretó el estado de emergencia en Lima y Callao, La Libertad y otros lugares. Allí las Fuerzas Armadas tienen que auxiliar a la policía”, indicó.

Manifestó que la Policía Nacional del Perú viene actuando bien en contra de la delincuencia, pero no tienen el número suficiente para luchar contra este flagelo, motivo por el cual, debe recibir el auxilio de las Fuerzas Armadas, los serenos y las juntas vecinales.

