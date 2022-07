Melissa Klug explica por qué Jefferson Farfán no asistió a la Primera Comunión de su último hijo

Melissa Klug se refiere a Jefferson Farfán. (Foto: Composición)

Melissa Klug habló de la ceremonia de Primera Comunión de su último hijo, evento al que no asistió el futbolista Jefferson Farfán. Como es de costumbre, la familia compartió diversas postales del sacramento del menor y se evidenció la ausencia del padre.

Tras notarse que la Foquita no estaba, muchos se preguntaron por esta falta. Por esa razón, Melissa Klug decidió explicar los motivos que justificaron la ausencia del padre de su hijo. Todo fue por sus compromisos con Alianza Lima.

“La primera comunión del último de mis hijos es un momento especial. (Jefferson Farfán) No pudo asistir a último momento, pero le mandó un mensaje a mi hijo y dijo que tenía que entrenar, que estaba delicado, creo. Me imagino que no le habrán dado el permiso para poder ir. La primera comunión fue a las 9 de la mañana”, explicó la influencer.

Por otro lado, aclaró que ella no emitiría ninguna opinión personal de lo que pasó en esta fecha. Sin embargo, aseguró que Farfán no apareció en ningún momento del día, pese a que ella preparó un almuerzo familiar para compartir este momento de su pequeño.

“Yo estoy contando los hechos, no estoy dando mi opinión. El papá no fue, yo hice un almuerzo familiar, no pudo asistir tampoco. Sus razones tendrá, no sabemos qué habrá pasado”, sentenció.

Además, dejó entrever que si ella hubiera estado en el lugar de Jefferson Farfán, no había manera de que se perdiera un evento como este. “Yo no me lo perdí, yo estuve con mi hijo en un momento especial para él, estaba muy emocionado. Querían cancelar la ceremonia, redujeron aforo, pero salió todo muy bonito”, comentó la Blanca de Chucuito.

Incluso, se animó a volver a hablar del tema en sus redes sociales cuando le consultaron sobre la presencia de Farfán respondió: “No (asisitió). No pudo, tenía que entrenar. Así dijo”.

YA HABÍA CRITICADO A FARFÁN

En una anterior oportunidad, Melissa Klug se refirió a la relación de Jefferson Farfán con sus hijos. Como es de costumbre en la influencer, suele responder diversas preguntas de sus seguidores y esta vez le consultaron si le parecía bien incluir al futbolista en las actividades de los hijos que tienen en común. “Pero si él no puede y no tiene tiempo, no es mi problema”, comentó Klug.

En otro momento, le consultaron sobre el motivo por el que el deportista no estuvo en la fiesta de cumpleaños de su hijo menor, la misma que fue realizada por la madre. Rápidamente, la prometida de Jesús Barco decidió responder.

“Ya expliqué que el día de su cumpleaños, que fue el 15 de mayo, hicimos una reunión familiar incluido el papá y también fue en mi casa. Jeremy nos pidió una fiesta con la temática de fútbol. Se lo consulté al papá para celebrarle ambos y él decidió hacerlo por su cuenta (cuando no lo sé) entonces pasaban las semanas y yo decidí hacerle su fiesta temática y demoré en encontrar local hasta que lo conseguí y yo sola lo realicé”, comentó.

