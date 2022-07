Rodrigo González cuestiona a Jefferson Farfán por no asistir a la primera comunión de su hijo

Rodrigo González y su crítica a Jefferson Farfán. (Foto: Instagram)

El último fin de semana, la familia Farfán Klug tuvo un motivo para celebrar, pues el más pequeño de todos celebró su primera comunión. Sin embargo, tras darse a conocer las fotos de este evento, muchos pudieron notar que Jefferson Farfán no asistió y los motivos serían deportivos.

Melissa Klug fue la encargada de comunicar que su expareja no pudo ir a esta fecha especial para su hijo pese a que se le hizo llegar la invitación con anticipación. “A último momento avisó (Jefferson Farfán) que no podía asistir porque tenía que entrenar. Me imagino que no le habrán dado el permiso para asistir . La primera comunión fue a las 9 a. m.”, comentó.

Este hecho no pasó desapercibido por algunos programas de espectáculos, como Amor y Fuego, donde abordaron el tema. Rodrigo González, conductor de este espacio, indicó que la ‘Blanca de Chucuito’ fue la que quiso que todos se enteren que el papá de su hijo no quiso estar presente.

“ Esta pregunta seguramente se la hizo Jesús Barco y ella la repitió y puso ‘una seguidora más’. ‘No, no lo quise decir yo, me lo preguntaron’ ”, comenzó diciendo el popular ‘Peluchín’. “Acuérdense que uno elige qué responder”, añadió Gigi Mitre.

Asimismo, Rodrigo González no pudo evitar mostrar su indignación por este hecho, pues aseguró que este evento (la primera comunión) no se realiza de un día para otro, por lo que pudo tranquilamente haber pedido permiso para ausentarse y cumplir con su hijo.

El conductor de Amor y Fuego también le recordó Jefferson Farfán que si tuvo tiempo para darle una entrevista a Jazmín Pinedo y mostrarle todo lo que tenía en su casa.

Asimismo, los conductores rechazaron el accionar del jugador de Alianza Lima. “ Los entrenamientos se planifican y por lo menos sabes que este año tu hijo hace la primera comunión . Hubieras cambiado la fecha de entrenamiento en vez de enseñarle tus zapatillas a la Pinedo, para eso si tiene tiempo”, dijo.

JEFFERSON FARFÁN NO QUIERE VER A ETHEL POZO

Hace unos días, Ethel Pozo confesó que Jefferson Farfán no se lleva bien con ella debido a que siempre apoyó a Melissa Klug en su labor como madre, pues la empresaria a lo largo de los años ha salido a pedirle al futbolista que pase más tiempo al lado de sus pequeños, quienes se encuentran en plena formación.

“ Años yo he coincidido con Melissa Klug, por eso Jefferson Farfán no quiere ni verme ”, dijo en un primer momento la conductora de América Hoy, programa en el que se trataba la supuesta falta de interés por parte del futbolista para estar al lado de sus pequeños.

“Melissa siempre dice que no puede hablar de Jefferson, pero por sus redes sociales se despacha (…) Todo lo que sabemos es que Jefferson no está jugando, es madurez (…) Me parece increíble que tantos años separados y no puede juntarse como padres, como dice Lizbeth Cueva, tantos años que terminaron como pareja, pero siguen siendo padres”, indicó en otro momento Brunella Horna.

