Paltas, uvas y mangos destacan en la oferta agroexportadora peruana que creció entre enero y abril

Los principales mercados de destino de los productos agropecuarios peruanos fueron Estados Unidos, Holanda, España, China, Alemania, Ecuador, entre otros.

Entre enero hasta abril del presente año, las agroexportaciones peruanas alcanzaron los US$ 3,020 millones, lo que representó un aumento del 33.9% en comparación a lo registrado en el mismo periodo del 2021, según información actualizada del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

La entidad explicó que, en ese período, las exportaciones agrarias tradicionales alcanzaron los US$ 361 millones, cifra que significó un aumento significativo de 416% respecto a lo obtenido el año pasado, debido a las mayores exportaciones registradas de café sin tostar y sin descafeinar (US$ 343 millones) y melaza de caña (US$ 2 millones), cuyas ventas aumentaron en 534.6% y 3% respectivamente. Estos dos productos impulsaron el 95% de las agroexportaciones tradicionales.

Mientras, las agroexportaciones no tradicionales sumaron US$ 2,659 millones, cifra superior en 22% mayor a lo observado en el 2021.

¿CUÁLES FUERON LOS PRODUCTOS PERUANOS CON MAYOR DEMANDA EN EL EXTRANJERO?

Los principales productos del ranking agroexportador entre enero a abril fueron uvas frescas US$ 619 millones (23.3% de participación), paltas US$ 222 millones (8.4%), mangos frescos US$ 206 millones (7.8%), arándanos rojos frescos US$ 130 millones (4.9%) y mango congelado US$ 107 millones (4%).

Del mismo modo, las demás frutas frescas registraron ventas de US$ 77 millones (2.9%), espárragos frescos o refrigerados US$ 67 millones (2.5%), alimentos de animales US$ 66 millones (2.5%), bananas incluidos los plátanos US$ 45 millones (1.7%), aceite de palma en bruto US$ 38 millones (1.4%), los demás paprika US$ 37 millones (1.4%), cacao en grano US$ 37 millones (1.4%). Estos 12 productos en conjunto concentrarían el 62% de la oferta exportable no tradicional.

Asimismo, los productos de mayor contribución en los primeros cuatro meses del año fueron uvas frescas (38.2%), arándanos rojos frescos (135.8%), aceite de palma en bruto (281.4%), mucilagos de semilla de tara (212.3%), mango congelado (17.7%), aceite de palma y sus fracciones (188.5%), alimentos de animales (25.0%), alcohol etílico (134.9%), los demás paprika (49.6%), aceites esenciales de limón (159.7%), entre los principales.

En ese sentido, Midagri destacó que en la canasta de productos no tradicionales las exportaciones de frutas y hortalizas, cuyas ventas alcanzaron los US$ 1,388 millones FOB (63% de las agroexportaciones no tradicionales) a abril del 2022, significaron un aumento de 16.9% respecto al mismo periodo del 2021.

PRINCIPALES DESTINOS

Sobre los principales mercados de destino de los productos agropecuarios peruanos, se debe resaltar que son diez los mayores países compradores Estados Unidos, Holanda, España, China, Alemania, Ecuador, México, Chile, Hong Kong. Este grupo de naciones concentraron el 74.6% del total del valor FOB exportado en el periodo de estudio.

PROYECCIONES

De acuerdo a estimaciones de la Asociación de Exportadores (ADEX), este año las agroexportaciones peruanas superarían los US$ 9,763 millones, lo que significaría un crecimiento de 10,2% en relación al 2021 (US$ 8,395 millones).

Sin embargo, el director del CIEN-ADEX, Edgar Vásquez, manifestó que la coyuntura actual es bastante compleja y retadora, debido a que existe una incertidumbre a nivel internacional por el conflicto entre Rusia y Ucrania, la inflación, los problemas logísticos entre otros.

Ante este contexto, el ejecutivo destacó la resiliencia del sector agroexportador al ser uno de los que mantuvo su dinamismo a escala global, y en el Perú fue el único rubro positivo en el 2020, año de mayor impacto negativo de la pandemia del COVID-19 sobre la economía peruana.

“El año pasado Perú fue el primer exportador global de arándanos, quinua y uvas, el segundo de espárragos en conserva, espárragos frescos y aceitunas en conserva, el tercero de palta, páprika seca y alcachofas en conserva y el cuarto de jengibre. Debemos trabajar a fin de seguir incrementando esta lista”, dijo Vásquez.

SEGUIR LEYENDO