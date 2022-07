Guillermo Bermejo asegura que no se cuenta con los votos necesarios para aprobar retorno a la bicameralidad

Congresista Guillermo Bermejo se muestra en contra del retorno a la bicameralidad.

El Congreso debate en estos momentos el dictamen que busca el retorno al sistema bicameral, el mismo que cuenta con una cámara de diputados y otra de senadores. A pesar de haberse aprobado la iniciativa en la Comisión de Constitución, en el Parlamento aún existen voces en contra de la medida, como es el caso del congresista de Perú Democrático, Guillermo Bermejo.

En conversación con los medios de comunicación, señaló que la presidenta de aquel poder del Estado, María del Carmen Alva, “nos está haciendo perder el tiempo”, asegurando que quienes impulsan la medida no cuentan con los votos necesarios (87) para aprobarla. “Segundo, esto ya lo votó la población en el 2018 y la gente le dijo no a la bicameralidad, y le dijo no a la reelección, pero lo que quieren es atornillarse en el poder”, agregó.

Cabe recordar que el dictamen, a diferencia de la norma actual, permite que los parlamentarios postulen a una reelección. Esto, según quienes defienden la propuesta, permitiría que en el Congreso permanezcan personas con conocimiento del trabajo parlamentario. Por su parte, Bermejo recalcó que existen temas de mayor relevancia que merecen discusión antes del retorno a la bicameralidad.

El congresista Bermejo consideró que es "irresponsable" censurar al ministro Senmache y señaló que se deberá seguir investigando y dar con el paradero de los prófugos.

“Estamos en contra del manejo arbitrario de la Mesa Directiva con este debate, habiendo temas más importantes para el país, como la masificación del gas, la industrialización del país y la lucha contra el narcotráfico. Además, un Congreso con 6% de aprobación tiene autoridad moral para pedir que se aumente el número de congresistas, es absurdo”, sostuvo el integrante de Perú Democrático en conversación con Canal N.

VOCES EN CONTRA

El secretario general del partido Perú Libre anunció que la agrupación política y la bancada “acuerdan emitir un voto contra la bicameralidad como lo sentenció el pueblo tras el referéndum”. Vladimir Cerrón señaló que existe un “interés de la derecha de atrincherarse en un senado” y señaló que deberá que se deberá llamar a un nuevo referéndum para que la ciudadanía muestre su postura frente a la polémica medida.

Asimismo, su hermano y vocero de la bancada del lápiz, Waldemar Cerrón, dijo que la bicameralidad para fortalecer la institucionalidad parlamentaria es necesaria; sin embargo, observó que el referéndum llevado a cabo el 9 de diciembre del 2018 tuvo una respuesta negativa de la población, por lo que consideró que el dictamen que se apruebe en el Congreso sea llevado a referéndum para que el pueblo diga lo que piensa.

| Foto: Agencia Andina

Por su parte, el expremier Guido Bellido sostuvo que “el Perú no necesita bicameralidad, más del 90% de la población dijo NO con sus votos en referéndum. El país necesita una sola cámara denominada Asamblea Nacional del Poder Popular”. Este señaló que lo planteado por el actual Congreso pretende ser aprobado a la fuerza.

“La bicameralidad está planteada como un pretexto. Los dos paquetes que permanecen ocultos son la reelección de congresistas actuales y la apertura de puestos para los exparlamentarios viejos y repudiados por la población”, dijo el constitucionalista Omar Cairo. “La bicameralidad es un caballo de Troya para la reelección de congresistas”, añadió.

“¿Cuáles son los cambios de la bicameriladad ahora? Simplemente han puesto que habrán dos cámaras y un número (determinado) de parlamentarios, eso es todo lo que hay en el proyecto. En una bicamerildad de verdad, se tiene que plantear cuál es el tipo de segunda cámara, para qué se quiere la bicameralidad y toda una discusión que no hay acá”, cuestionó.

Natale Amprimo considera que el Perú deberia tener un régimen parlamentario pero de una sola cámara.

