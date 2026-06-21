Keiko Fujimori acude a la tumba de Alberto Fujimori en el Día del Padre y con la proyección de victoria en el balotaje

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, acudió este domingo al cementerio Campo Fe de Huachipa por el Día del Padre, en un contexto en el que las proyecciones la sitúan como virtual ganadora del balotaje frente a Roberto Sánchez (Juntos por el Perú).
Durante la visita, rindió homenaje a su padre, el fallecido autócrata Alberto Fujimori (1990-2000), y compartió en sus redes sociales algunas impresiones sobre la jornada.
“Me conmovió encontrarme con tantas personas que siguen llevándolos en su corazón. Algunos dejaron flores, otros una oración y muchos se acercaron para recordar a mi padre con mucho cariño”, expresó.
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“Ver que lo visitan, que se toman una foto junto a su homenaje o que simplemente le dedican unos minutos de su tiempo, es algo que agradezco profundamente. También me encontré con algunos papás y aproveché para saludarlos y desearles un feliz día”, agregó en el clip difundido en sus plataformas.
La candidata ha prometido durante su campaña emular el mandato de su padre en esta cuarta postulación a la Presidencia, después de haber perdido tres veces consecutivas en la segunda vuelta frente a Ollanta Humala (2011), Pedro Pablo Kuczynski (2016) y Pedro Castillo (2021).
Su derrota en las dos últimas ocasiones se concretó por un exiguo margen de 40.000 votos que la llevó a no reconocer inicialmente los resultados y a denunciar un fraude del que no presentó pruebas, pero que aún asegura que se produjo.
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A diferencia de los anteriores comicios, Fujimori llega a esta cita sin su padre, quien murió en septiembre de 2024; sin el padre de sus dos hijas, el estadounidense Mark Vito, del que se divorció en 2022; y librada, gracias a una sentencia del Tribunal Constitucional, de un juicio por lavado de dinero en la financiación irregular de sus anteriores campañas electorales.
Aunque Keiko representa una segunda época del fujimorismo, a la que incluso muchos conocen como el ‘keikismo’ o el ‘fujimorismo 2.0’, sí reivindica el legado de su padre, con una propuesta de “mano dura”, un enfoque conservador y rodeada de la vieja guardia del exdictador.
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Con el 99,688 % de actas contabilizadas, Fujimori suma 9.188.410 votos (50,111 %), mientras que Sánchez reúne 9.147.710 votos (49,889 %). La diferencia entre ambos es de 40.700 votos, en una definición ajustada que mantiene en vilo al país.
Así, todo apunta a que la candidata se convertirá en la primera mujer en ser elegida presidenta por votación directa, ya que Dina Boluarte (2022-2025) asumió el cargo por ser la vicepresidenta de Castillo, luego de que este fuese destituido por el Congreso por intentar un golpe de Estado.
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