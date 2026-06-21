Perú

Elecciones 2026: Última audiencia de recuento de votos de los JEE será esta semana

El próximo 23 de junio será el último día de audiencias públicas de recuento de votos. Una vez finalizado el proceso, los partidos políticos tendrán un tiempo para presentar apelaciones que deberán ser resultas por el JNE

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Cinco personas en chalecos rojos con el logo del JNE sentadas en una mesa roja con laptops y documentos, frente a banners de 'Recuento de Votos EG2026'
Miembros del Jurado Electoral Especial (JEE) realizan una audiencia pública de recuento de votos para las Elecciones Generales 2026, revisando actas observadas en Lima Centro 1. (JNE)

Han pasado dos semanas desde la jornada electoral de segunda vuelta que enfrentó a Keiko Fujimori con Roberto Sánchez, y aunque el Perú aún no tiene confirmación sobre cuál de los dos candidatos ha ganado las elecciones, la promulgación de resultados está cada vez más cerca pues los Jurados Electorales Especiales (JEE) están a poco de finalizar todos los recuentos de votos.

Según la plataforma oficial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en los próximos dos días los JEE de diferentes zonas del Perú terminarán el recuento de votos en sus respectivas jurisdicciones. En total, solo falta realizar 15 audiencias y la última está programada para el día 23 de junio a las 4:00 p.m.

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Las últimas audiencias programadas por el JNE serán en las siguientes jurisdicciones:

22 de junio:

  • JEE Trujillo (6 audiencias)
  • JEE Lima Este 1 (3 audiencias)
  • JEE Cusco (1 audiencia)

23 de junio:

  • JEE Lima Centro 1 (5 audiencias)
Cuatro funcionarios del JNE, con chalecos rojos, sentados en una mesa roja con micrófonos. Al fondo, pantallas muestran "PROCLAMACIÓN DE RESULTADOS EG2026"
Funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anuncian la proclamación de resultados de cómputo, marcando el inicio del proceso descentralizado de la segunda vuelta presidencial en Perú. (JNE)

A pesar de que el recuento de votos esté próximo a terminar para estos últimos JEE, los resultados finales de la elección aún deberán esperar debido al tiempo que se debe otorgar a los partidos políticos para apelar a la decisión de los JEE, que se cumplirá 3 días después de la finalización de la última audiencia de recuento de votos, es decir el día 26 de junio.

Resultado final de las elecciones llegará en julio

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a través de su titular, Roberto Burneo, ya informó publicamente que los resultados finales de la segunda vuelta electoral se conocerían en un plazo máximo de 30 días.

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Según dijo, ese tiempo “permitirá cumplir cada etapa del proceso electoral, garantizando el debido proceso, el derecho de defensa y decisiones independientes que reflejen la voluntad popular”.

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se encuentran en un empate técnico, según los resultados del conteo rápido de ONPE. (Foto: Composición - Infobae)
Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se encuentran en un empate técnico, según los resultados del conteo rápido de ONPE. (Foto: Composición - Infobae)

Debe quedar claro que la ONPE difunde en tiempo real el avance oficial del conteo de la segunda vuelta, aunque alcanzar el 100% de actas contabilizadas no implica que el país tenga un presidente ya proclamado de manera inmediata.

¿Cómo se declarará el resultado de las elecciones?

El ganador oficial de la segunda vuelta, al igual que pasó en las Elecciones Generales, se anuncia en una sesión solemne de proclamación de resultados del JNE, que deberá contar con la presencia de todos sus integrantes.

Durante la sesión, se indica cuántos votos válidos recibió cada uno de los candidatos y sus respectivas fórmulas presidenciales y se proclamará como ganador a quien tenga la mayor cantidad de votos, independientemente de la diferencia que haya entre los dos. En esta etapa, el ganador se define por mayoría simple: gana quien obtenga más votos válidos que su rival. La ley peruana no contempla “empate técnico” en el resultado oficial.

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