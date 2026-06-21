Elecciones 2026: Última audiencia de recuento de votos de los JEE será esta semana

Han pasado dos semanas desde la jornada electoral de segunda vuelta que enfrentó a Keiko Fujimori con Roberto Sánchez, y aunque el Perú aún no tiene confirmación sobre cuál de los dos candidatos ha ganado las elecciones, la promulgación de resultados está cada vez más cerca pues los Jurados Electorales Especiales (JEE) están a poco de finalizar todos los recuentos de votos.
Según la plataforma oficial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en los próximos dos días los JEE de diferentes zonas del Perú terminarán el recuento de votos en sus respectivas jurisdicciones. En total, solo falta realizar 15 audiencias y la última está programada para el día 23 de junio a las 4:00 p.m.
PUBLICIDAD
Las últimas audiencias programadas por el JNE serán en las siguientes jurisdicciones:
22 de junio:
- JEE Trujillo (6 audiencias)
- JEE Lima Este 1 (3 audiencias)
- JEE Cusco (1 audiencia)
23 de junio:
- JEE Lima Centro 1 (5 audiencias)
A pesar de que el recuento de votos esté próximo a terminar para estos últimos JEE, los resultados finales de la elección aún deberán esperar debido al tiempo que se debe otorgar a los partidos políticos para apelar a la decisión de los JEE, que se cumplirá 3 días después de la finalización de la última audiencia de recuento de votos, es decir el día 26 de junio.
Resultado final de las elecciones llegará en julio
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a través de su titular, Roberto Burneo, ya informó publicamente que los resultados finales de la segunda vuelta electoral se conocerían en un plazo máximo de 30 días.
PUBLICIDAD
Según dijo, ese tiempo “permitirá cumplir cada etapa del proceso electoral, garantizando el debido proceso, el derecho de defensa y decisiones independientes que reflejen la voluntad popular”.
Debe quedar claro que la ONPE difunde en tiempo real el avance oficial del conteo de la segunda vuelta, aunque alcanzar el 100% de actas contabilizadas no implica que el país tenga un presidente ya proclamado de manera inmediata.
¿Cómo se declarará el resultado de las elecciones?
El ganador oficial de la segunda vuelta, al igual que pasó en las Elecciones Generales, se anuncia en una sesión solemne de proclamación de resultados del JNE, que deberá contar con la presencia de todos sus integrantes.
PUBLICIDAD
Durante la sesión, se indica cuántos votos válidos recibió cada uno de los candidatos y sus respectivas fórmulas presidenciales y se proclamará como ganador a quien tenga la mayor cantidad de votos, independientemente de la diferencia que haya entre los dos. En esta etapa, el ganador se define por mayoría simple: gana quien obtenga más votos válidos que su rival. La ley peruana no contempla “empate técnico” en el resultado oficial.
Más Noticias
Enner Valencia expresó su frustración por el empate sin goles ante Curazao: “Lastimosamente no pudimos concretar”
El atacante de la selección ecuatoriana valoró el esfuerzo del equipo, pero lamentó no haber podido traducir las oportunidades en anotaciones ante su rival caribeño
Resultados ONPE más del 99% EN VIVO: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en histórica definición electoral en Perú
Con el 99,668% de actas procesadas por la ONPE, la diferencia entre ambos candidatos es de 41.565 votos. No quedan actas pendientes: solo 346 están en proceso de envío al JEE. La proclamación oficial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sigue prevista para mediados de julio
Bélgica vs Irán EN VIVO HOY 0-0: minuto a minuto del partido por la fecha 2 - Grupo G del Mundial 2026
Choque electrizante en el SoFi Stadium de Los Ángeles entre dos selecciones que empataron en el debut y están obligados a ganar. Sigue las incidencias del partido
Rafael Belaúnde afirma que “pensaría” ser ministro durante un eventual gobierno de Keiko Fujimori
El excandidato presidencial no descartó formar parte del Consejo de Ministros si la lideresa de Fuerza Popular le ofrece un cargo durante su administración
Sporting Cristal vs CNI de Iquitos EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 2 de la Copa de la Liga 2026
Los ‘celestes’ visitarán al conjunto amazónico con la obligación de conseguir su primera victoria en el certamen. Revisa todos los detalles y sigue las incidencias en directo
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD