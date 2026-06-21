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Rafael Belaúnde afirma que “pensaría” ser ministro durante un eventual gobierno de Keiko Fujimori

El excandidato presidencial no descartó formar parte del Consejo de Ministros si la lideresa de Fuerza Popular le ofrece un cargo durante su administración

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Rafael Belaúnde Llosa evita apostar por la Unión Civil o el Matrimonio Igualitario
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Rafael Belaunde, excandidato presidencial del partido Libertad Popular e integrante del equipo técnico de Fuerza Popular, admitió que evaluaría integrar un eventual gabinete si Keiko Fujimori se lo propusiera.

Durante una conversación con RPP, Belaúnde indicó que no descartaría ser parte del Consejo de Ministros durante un eventual gobierno fujimorista. “Sí, lo pensaría. Por supuesto que lo pensaría”, afirmó el excandidato presidencial luego de ser consultado por un posible ofrecimiento del cargo de ministro de Energía y Minas.

Ante la pregunta sobre si su participación en el equipo técnico fujimorista respondía a una aspiración personal de llegar al Ejecutivo, Belaunde negó que ese fuera el motivo y sostuvo en diálogo con RPP que su apoyo a Fuerza Popular durante la segunda vuelta se debió a que “creía que su plan era superior, no solamente al de Roberto Sánchez”.

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FILE PHOTO: Conservative presidential candidate Keiko Fujimori addresses the media as the presidential count enters a third day as left-wing candidate Roberto Sanchez has taken a slim lead against Fujimori, in Lima, Peru, June 9, 2026. REUTERS/Alessandro Cinque/File Photo
FILE PHOTO: Conservative presidential candidate Keiko Fujimori addresses the media as the presidential count enters a third day as left-wing candidate Roberto Sanchez has taken a slim lead against Fujimori, in Lima, Peru, June 9, 2026. REUTERS/Alessandro Cinque/File Photo

El exaspirante presidencial también afirmó que hasta el momento no existió una conversación concreta sobre un cargo. “Bueno, no. Nunca hemos hablado de eso. No, no me lo han propuesto”, respondió cuando el periodista insistió con la posibilidad de una invitación formal para sumarse al gabinete.

Belaunde remarcó que hasta el momento tampoco hubo un ofrecimiento ni gestiones de su parte para ocupar un puesto. “Estamos ya en el ámbito de la mera especulación. Ni ellos me lo han propuesto, ni yo lo he sugerido, ni mi apoyo ha tenido nada que ver”, indicó.

Peruanos quieren un Consejo de Ministros multipartidario

Una nueva encuesta realizada por Ipsos indica quela mayoría de ciudadanos considera que el próximo Consejo de Ministros debe estar compuesto por integrantes de diferentes partidos políticos.

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El estudio de opinión, difundido en Perú21, indica que para el 53 %, los ministros deberían ser de diferente afiliación política, mientras que solo un 21 % cree que debe ser conformado por personajes vinculados al partido político ganador de las elecciones. El 18 % considera mejor que sea un gabinete conformado por “técnicos independientes”.

PCM
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En el desagregado por regiones, aunque en diferentes proporciones, la coincidencia en el norte (58 %), centro (48 %), sur (55 %), y en oriente (53 %), la mayoría de sus ciudadanos considera que el gabinete debe integrarse por diferentes fuerzas políticas. Esta idea es más apoyada tanto en zonas rurales (56 %), como en el interior del Perú (55 %).

Keiko Fujimori ya se ve como presidenta del Perú

La candidata presidencial deFuerza Popularcelebró de manera anticipada los resultados preliminares de la segunda vuelta electoral, antes de que el conteo de actas de laOficina Nacional de Procesos Electorales(ONPE) llegara al 100%. Lo hizo durante una actividad por el Día del Padre organizada con militantes de su partido Fuerza Popular, en un contexto en el que el escrutinio oficial aún mostraba una diferencia mínima entre las principales candidaturas.

Durante su intervención, Fujimori agradeció a sus seguidores y dirigentes partidarios por el respaldo durante la campaña y el proceso electoral. En un discurso marcado por referencias a la militancia de su organización, afirmó: “A lo largo de estos años, que no han sido fáciles, los dirigentes de nuestro partido demostraron que los golpes nos hacen más fuertes”.

Keiko Fujimori participó en un evento por el Día del Padre en Villa El Salvador, donde celebró resultados preliminares de la segunda vuelta mientras el conteo de la ONPE aún no concluía. Agradeció a sus simpatizantes y afirmó que “sí se pudo”, en medio de un escenario electoral aún ajustado.

La candidata también enfatizó el carácter simbólico de la fecha y el vínculo con sus simpatizantes: “Los papás de Fuerza Popular demostraron que nos podemos caer, pero siempre nos vamos a levantar”. En otro momento, sostuvo que el resultado parcial representa un cierre de campaña alentador: “Y nos faltan pocos días: ¡sí se pudo!”.

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