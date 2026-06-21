Mario Reyna, alcalde de Trujillo: “Estoy ocupado en otras cosas, no en si viene el Papa León XIV. No pienso en esas cosas”

El alcalde de Trujillo, Mario Reyna, expresó que no considera prioritaria la inclusión de su ciudad en la gira del Papa León XIV y que su atención está enfocada en temas como la seguridad y los servicios urbanos

El alcalde de Trujillo (La Libertad), Mario Reyna, afirmó este viernes que no siente preocupación por la posibilidad de que el Papa León XIV incluya o no a su jurisdicción en la gira prevista para noviembre y mencionó que su atención está en “otros temas” prioritarios, como la seguridad ciudadana.

Reyna se pronunció ante la prensa luego de que el presidente interino, José María Balcázar, confirmara que el pontífice llegará al país en la primera quincena de noviembre, que su recorrido incluirá Chiclayo —diócesis donde fue obispo—, Lima, Piura y Pucallpa, y que la estadía se extenderá entre ocho y diez días.

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“Con mucho respeto, soy católico y todo, pero estoy ocupado en otras cosas que preocuparme si viene o no viene el Papa. Entonces, respetuosamente, si viene, pueden hacer la gestión la Iglesia, y todo perfecto. Sería una movida económica bastante importante para la ciudad. Pero si no viene, pues cómo va a estar preocupado”, expresó.

“Estoy preocupado en la limpieza, en las pistas, en la seguridad (...) No pienso en esas cosas”, agregó en unas declaraciones que generaron polémica en redes sociales.

Reyna señaló que, aunque respeta la visita papal y reconoce su posible impacto económico, no se siente preocupado por si Trujillo forma parte del itinerario

Balcázar informó además que el sumo pontífice visitará Cusco u agregó que, aunque el equipo del Vaticano elaborará el programa del viaje, Perú pondrá a disposición helicópteros porque León XIV desea llegar ”a la mayor cantidad de localidades del norte y la selva".

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La posible exclusión de Trujillo del itinerario papal llevó a Ramiro Castillo, representante de la Orden de los Agustinos, a enviar una carta a la Conferencia Episcopal Peruana para solicitar que la ciudad sea incorporada en la gira.

“He pedido que se considere a Trujillo como una de las ciudades que visite el papa. Yo ya hice lo que puedo”, manifestó en diálogo con medios locales, y refirió que en los próximos días se celebrará una misa en la parroquia Nuestra Señora de Monserrate para invitar formalmente al Papa a la ciudad.

Castillo también instó a la gobernadora de La Libertad, Joana Cabrera, a sumarse a la solicitud ante la Conferencia Episcopal. “Yo creo que se puede hacer algo, porque todavía el itinerario del papa no está establecido. Considero que estamos a tiempo”, añadió.

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El presidente interino, José María Balcázar, confirmó que la visita del Papa a Perú contempla paradas en Chiclayo, Lima, Piura, Pucallpa y Cusco, con una estadía de entre ocho y diez días

Por su parte, el vicegobernador regional, Ever Cadenillas Coronel, señaló que recomendará a Cabrera reunirse con representantes del Arzobispado de Trujillo para pedir que se evalúe la incorporación de la ciudad.

“Dentro de las instituciones religiosas hay un protocolo para la llegada de León XIV. En ese sentido, creo que primero coordinaremos aquí en Trujillo con el Arzobispado y luego una comisión puede viajar a Lima”, indicó.

El Papa tiene una estrecha relación con Perú, donde vivió dos décadas y estuvo gran parte de su vida pastoral como misionero agustino y como obispo de Chiclayo. De hecho, Robert Prevost, nacido en Chicago (EE.UU.), obtuvo la nacionalidad peruana en 2015.

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La confirmación de su viaje se produce cuando el país se encuentra a la espera del cierre de los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 7 de junio, en las que Keiko Fujimori (Fuerza Popular) mantiene ventaja sobre Roberto Sánchez (Juntos por el Perú).