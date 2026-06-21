Fuertes oleajes provocaron el derrumbe de un tramo del malecón de La Herradura en Chorrillos mientras continúan alertas en la Costa Verde

Un tramo del malecón de la playa La Herradura, en Chorrillos, colapsó debido a un fuerte oleaje. Un poste de alumbrado público quedó a punto de caer, sostenido solo por un cable, representando un grave peligro para los transeúntes. Canal N

Parte de la estructura del malecón de la playa La Herradura, en el distrito de Chorrillos, colapsó la mañana de este domingo 21 de junio debido a los constantes oleajes anómalos que afectan el litoral peruano. El desprendimiento generó preocupación entre comerciantes y vecinos, quienes advirtieron sobre los riesgos para peatones y conductores que transitan por la zona.

El incidente ocurrió alrededor de las 10:00 horas, cuando un fuerte estruendo alertó a las personas que se encontraban cerca del lugar. Minutos después, se confirmó la caída de una sección del muro de contención y parte del malecón, una infraestructura utilizada de forma habitual por deportistas, transeúntes y visitantes de la playa.

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La emergencia se produjo en medio de las advertencias emitidas por la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú sobre la presencia de nuevos oleajes anómalos en la costa. El caso también reavivó las preocupaciones por el estado de las estructuras ubicadas frente al mar en distintos puntos de la Costa Verde.

Colapso de una parte del malecón en La Herradura

Según información difundida por Canal N, comerciantes de la zona escucharon un fuerte estruendo y, al acercarse al lugar, comprobaron que una sección del muro y del malecón se había desprendido.

La estructura afectada era utilizada por personas que transitaban por el sector para realizar actividades recreativas o deportivas. Además, el desprendimiento comprometió un poste ubicado junto a la vereda, el cual quedó sostenido únicamente por un cable, lo que incrementó los riesgos en el área.

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Tras el colapso, la Municipalidad de Chorrillos colocó elementos de restricción para impedir el acercamiento de vehículos y peatones a la zona dañada. La medida busca evitar accidentes mientras se evalúa el alcance de los daños provocados por el fuerte oleaje.

Comerciantes alertan sobre daños recurrentes

Parte del malecón de la playa La Herradura, en Chorrillos, colapsó debido a los constantes oleajes anómalos que afectan el litoral peruano. Captura de pantalla

Representantes de los negocios instalados en La Herradura manifestaron su preocupación por la frecuencia con la que se presentan este tipo de incidentes. De acuerdo con los testimonios, este sería el segundo episodio similar ocurrido durante el mes.

Ricardo, fiscal de la Asociación de Restaurantes de La Herradura, señaló que el deterioro de los muros de contención no es reciente. Durante su intervención indicó: “Desde el año 2019, que se cayó en la parte de Las Gaviotas, después siguió en el año 2023 y este año se ha caído toda esta parte de acá”.

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El representante explicó que la principal inquietud de los comerciantes se relaciona con la estabilidad de la vía y de las edificaciones cercanas. También pidió la intervención de las entidades responsables para ejecutar acciones preventivas y trabajos de reparación.

Debate sobre las responsabilidades de mantenimiento

Durante la cobertura realizada en el lugar, Ricardo sostuvo que la Municipalidad de Chorrillos no tendría competencia directa sobre el tramo afectado. Según afirmó, las responsabilidades recaerían en diversas instituciones vinculadas a la administración y conservación de la Costa Verde.

Entre las entidades mencionadas figuran la Municipalidad Metropolitana de Lima, el Ministerio de Cultura, la Marina de Guerra del Perú y el Proyecto Costa Verde. El dirigente exhortó a estas instituciones a coordinar medidas orientadas a reforzar las estructuras expuestas al impacto permanente del mar.

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La preocupación de los comerciantes se centra en la posibilidad de que nuevas erosiones comprometan sectores adicionales del malecón y de los muros de contención que separan la vía de la franja costera.

Nuevos oleajes anómalos continuarán en el litoral

La emergencia ocurre mientras la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú mantiene vigente el Aviso Especial de Oleaje N.º 24-26. El documento advierte sobre la presencia de oleajes anómalos de intensidad variable en distintos puntos del litoral peruano durante los próximos días.

De acuerdo con el reporte emitido el 19 de junio, el litoral centro presentará oleaje ligero desde la mañana del 22 de junio, con incremento a nivel moderado durante la madrugada del 23. Posteriormente, las condiciones disminuirán gradualmente.

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En el tramo comprendido entre el sur de Chancay y San Juan de Marcona, donde se encuentra la Costa Verde, la Marina prevé un escenario más intenso. El informe señala que el oleaje aumentará de moderado a fuerte durante la noche del 22 de junio antes de iniciar una reducción progresiva en los días siguientes.

INDECI solicita reforzar medidas de prevención

Ante este panorama, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) exhortó a las autoridades regionales y locales a informar a la población sobre las medidas de seguridad necesarias frente a este fenómeno marítimo.

La entidad recomendó evitar actividades en zonas expuestas al impacto directo de las olas y adoptar acciones preventivas para reducir el riesgo de daños materiales y afectaciones a las personas.

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El colapso registrado en La Herradura ocurre pocas semanas después de otro episodio relacionado con oleajes anómalos en el distrito de San Bartolo, situación que mantiene bajo observación diversos sectores del litoral peruano ante la persistencia de estas condiciones marítimas.