Alianza Lima goleó 4-1 a Yanapuma y avanzó a semifinales del Apertura de la Liga Femenina 2026: en ‘semis’ chocará con Universitario de Deportes

Alianza Lima defendió su localía en el Estadio Hugo Sotil y resolvió su pase a semifinales del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026 tras imponerse 4-1 a CD Yanapuma en los cuartos de final. El equipo manejó la iniciativa desde el inicio, reaccionó rápido al empate y volvió a marcar en momentos clave para sostener la ventaja.
La colombiana María Marquinez tuvo una participación determinante, ya que abrió el marcador y luego aportó en la jugada que amplió la diferencia en el segundo tiempo. Con el resultado, el cuadro aliancista aseguró su lugar entre los cuatro mejores y ahora enfrentará a Universitario de Deportes.
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Un arranque con iniciativa y golpe temprano
Desde el pitazo inicial, el conjunto local se instaló en campo contrario con intención de lastimar rápido. La presión en el último tercio y el volumen ofensivo llevaron el juego hacia el área visitante en los primeros minutos. Ese control se reflejó pronto en el marcador: a los ocho minutos, María Marquinez capitalizó una acción ofensiva y puso el 1-0 para Alianza Lima. El gol ratificó el dominio con el que el equipo había salido a disputar el cruce, con un planteamiento que buscó imponer ritmo y presencia cerca del arco rival.
La ventaja duró poco. Apenas dos minutos después, un descuido en la zaga del cuadro aliancista abrió la puerta para la igualdad. Dominic Escudero aprovechó esa desatención y marcó el 1-1 a los 10 minutos. El empate alteró el trámite que venía favoreciendo al local y alimentó la expectativa de un partido con múltiples llegadas. El duelo, además, se mantuvo intenso por la respuesta de Yanapuma, que encontró el premio a su insistencia en una jugada puntual.
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Azabache adelantó otra vez a Alianza Lima
La reacción del conjunto local no se hizo esperar. En una nueva acción en el área, esta vez con error defensivo del equipo visitante, Alianza Lima volvió a ponerse arriba. La capitana Allison Azabache definió para el 2-1, un tanto que resultó clave para recuperar el control emocional del encuentro. Con esa diferencia mínima, el equipo reordenó su juego y sostuvo la ventaja hasta el descanso, pese a la resistencia del plantel de la selva, que mantuvo actitud competitiva en varios pasajes del primer tiempo.
Con el 2-1, Alianza Lima administró mejor las situaciones y evitó que el rival encontrara espacios con facilidad. El partido se jugó con momentos de disputa fuerte en la mitad de la cancha, pero el local consiguió llevar el desarrollo hacia una dinámica más favorable.
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Yanapuma intentó responder, aunque sin lograr un nuevo golpe antes del entretiempo. Así, el marcador se mantuvo sin cambios hasta la pausa, con el cuadro aliancista arriba y con la obligación de sostener la diferencia en el complemento.
Gol desde el reinicio y asistencia de Marquinez
En la segunda parte, el equipo dirigido por Letelier volvió a impactar de entrada. En una acción iniciada desde el saque, el local aceleró y encontró el 3-1 por intermedio de Manisha. La jugada nació a partir de un servicio de Marquinez, que volvió a incidir directamente en el desenlace del partido y se posicionó como una de las figuras del cruce. Con dos goles de ventaja, Alianza Lima jugó con más calma y redujo el margen para una sorpresa, en un duelo que todavía tenía minutos por delante.
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El tercer gol le dio al cuadro aliancista una plataforma más sólida para manejar el cierre del encuentro. Con el marcador a favor, el equipo priorizó sostener el orden y evitar transiciones que comprometieran su arco. Yanapuma buscó acortar distancias, pero la diferencia condicionó su propuesta. Alianza Lima, en cambio, se mostró más firme para proteger el resultado y elegir mejor los momentos para volver a atacar, sin renunciar a la posibilidad de ampliar la cuenta.
En el tramo final, Sandy Dorador, que había ingresado desde el banco, convirtió el 4-1 y dejó el partido definido. Con ese tanto, Alianza Lima se volvió inalcanzable en el marcador y aseguró su clasificación a las semifinales del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026. El siguiente desafío será ante Universitario de Deportes, en una llave que pondrá frente a frente a dos equipos con aspiraciones de llegar a la final del certamen.
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